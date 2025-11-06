El PSOE de Córdoba acusa al Gobierno andaluz del PP de haber "dinamitado" la calidad del Hospital de Peñarroya

Crespín (3ª dcha. Tras la pancarta) y Pedrgosa (centro), con otrros cargos públicos y orgánicos del PSOE, en la concentración ante el Hospital de Peñarroya. - PSOE

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha responsabilizado este jueves al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía de haber "dinamitado la etiqueta de calidad que tenía el Hospital Valle del Guadiato" de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) y de "haberla cambiado por la de mediocridad".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha dejado claro que de esta acusación se salva el personal del centro que, "pese al desmantelamiento progresivo del hospital, lo dan todo y pelean con uñas y dientes ante la realidad que se encuentran de consultas vacías, ausencia de especialistas, quirófanos cerrados, caos en el servicio de ambulancias, colapso en las urgencias y listas de espera inasumibles".

Crespín, que ha participación en una concentración ciudadana a pie del hospital, junto al secretario general del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Pedregosa, ha informado de "la desoladora imagen que hoy presenta, tras siete años de recortes persistentes del Gobierno del PP", el Hospital de Peñarroya, que da cobertura a once municipios del Norte la provincia.

La evidencia de ello es que, "durante los últimos meses, el hospital tiene numerosas especialidades sin cobertura, como ocurre con Dermatología y Otorrinolaringología, con Farmacia y almacén hospitalario, que están cerrados, y con el anterior equipo de tres especialistas en Rehabilitación reducido a uno, y con citas en el programa del cribado del cáncer de colon para junio de 2026".

MENOS PERSONAL Y DERIVACIONES

A ello se suman servicios médicos, "de Enfermería y de diagnóstico mermados o desaparecidos, con falta de personal y unas condiciones de trabajo en precario que han sido denunciadas por los sindicatos". Pero es que, además, "de los más de 150 puestos de trabajo existentes en el hospital con el anterior Gobierno socialista, la plantilla se ha reducido con el Gobierno del PP en torno a 100 empleos".

Esta "devaluación de servicios y personal está provocando el desvío de pacientes a especialidades en Pozoblanco (Córdoba), o a la capital cordobesa o a la sanidad privada, a la que la Junta y el presidente Juanma Moreno (PP) ha regado en estos siete años de gobierno con alrededor de 4.600 millones de euros de fondos públicos en toda Andalucía".

Para Crespín, "lo que antaño era un hospital de primer nivel, ahora se ha convertido en un hospital fantasma degradado a un gran centro de salud", por lo que ha animado a los ciudadanos de la comarca "a seguir reivindicando que Peñarroya tenga la atención sanitaria que al menos tenía en 2018".

REPROBACIÓN A MORENO

Precisamente por ello, Crespín ha valorado "la valentía de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, por haber reprobado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Pleno del pasado 1 de noviembre, a instancias del PSOE, con una moción que prosperó con el voto a favor de PSOE e IU y con la abstención del propio PP de Peñarroya", que no se opuso a una proposición que señalaba "el hundimiento de la sanidad por parte de Juanma Moreno", lo cual "dice mucho del nivel de deterioro que están padeciendo en la comarca, algo que el PP provincial debería" considerar también.

La dirigente socialista ha prometido que "con María Jesús Montero recuperaremos la sanidad que esta tierra merece, con más inversión, más profesionales y más medios, y desterraremos el modelo privatizador de la sanidad que están impulsando el PP y Moreno".

Crespín ha avisado que no "hay libro ni disfraz que tape la privatización sanitaria del PP y de Moreno", a quien ha exigido "que deje de mentir y propagar bulos para intentar tapar el escándalo de los cribados en el cáncer de mama", afirmando que "no les importa pitorrearse en la cara de los andaluces porque sólo están centrados en la calculadora electoral y en seguir con sus políticas para que unos cuantos hagan negocio, como hasta ahora".

Así, ha ironizado diciendo que "frente al 'Manual de convivencia' del presidente de la Junta, el PSOE está trabajando por un manual de supervivencia de los andaluces, en lo que a sanidad pública se refiere, todo ello con un potente programa para recuperar Andalucía y restituir los servicios públicos de la mano de María Jesús Montero".

Por último, la dirigente ha alentado a los vecinos del Guadiato a respaldar la campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública emprendida por el PSOE de Córdoba, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía andaluza para salir el domingo a las calles, junto a mareas blancas y sindicatos, "a reclamar lo que nos pertenece y poner punto y final a que Moreno siga vendiendo la sanidad pública a chachitos".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Peñarroya, Víctor Pedregosa, ha valorado la nueva concentración vecinal, convocada por la Comisión de Sanidad, integrada por PSOE, IU, CCOO y UGT, y ha censurado que las listas de espera en el cribado del cáncer de colon superan los seis meses, lo que ha calificado como "una auténtica barbaridad", así como la falta de personal y de recursos en el equipo de Salud Mental.