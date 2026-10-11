El PSOE de Córdoba critica las "promesas incumplidas" de Bellido con los colegios y exige "reparaciones urgentes"

Archivo - Córdoba.- El PSOE reclama al Ayuntamiento mejoras en las Escuelas de Verano para "garantizar un servicio de calidad" - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado al alcalde, José María Bellido, que cumpla sus compromisos con los colegios de la ciudad ante sus "promesas incumplidas" y exige "reparaciones urgentes" y que garantice el mantenimiento adecuado de los centros educativos municipales. Bernal ha criticado que, "después de más de siete años al frente de la Alcaldía, el Gobierno del PP ha vuelto a iniciar el curso escolar con deficiencias en distintos colegios, sin dar respuesta a necesidades básicas de conservación y mantenimiento".

Según ha concretado la formación en una nota, la edil socialista ha puesto como ejemplo la situación del antiguo colegio Churruca, un edificio de propiedad municipal en el que se prometió ubicar a los Equipos de Orientación Educativa (EOE), cuyos profesionales atienden las necesidades educativas especiales del alumnado de los centros escolares de Córdoba.

Estos equipos reclamaron públicamente una "solución urgente" que les permitiera disponer de unas instalaciones "dignas, seguras y adecuadas para desarrollar su labor profesional". Su situación se remonta a 2021, "cuando abandonaron su anterior sede en el colegio Averroes y se distribuyeron por distintos centros educativos a la espera de encontrar un emplazamiento definitivo".

Cuando se les ofreció el antiguo colegio Churruca, se planteó la necesidad de realizar diversas actuaciones para acondicionar el inmueble, entre ellas la adecuación de los aseos, la reparación de los equipamientos y de la calefacción, la conexión a la red, así como trabajos de pintura y limpieza. Sin embargo, según ha criticado el PSOE, "el Gobierno municipal todavía no ha ejecutado las actuaciones necesarias para que los profesionales puedan trasladarse".

"Bellido vuelve a incumplir sus promesas y mantiene unas instalaciones municipales sin acondicionar, mientras los profesionales de la educación siguen esperando una solución que necesitan desde hace años", ha señalado Bernal.

La concejala ha advertido de que la situación ha llegado "al punto de que dos de los Equipos de Orientación Educativa ya tienen sus materiales en cajas dentro del colegio Churruca, sin poder instalarse ni desarrollar allí su actividad porque el edificio continúa pendiente de las reparaciones necesarias".

A juicio de Bernal, este caso evidencia la "falta de respuesta del Ayuntamiento" ante unas necesidades que afectan al funcionamiento de los servicios educativos y a la atención que recibe el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Asimismo, la edil socialista ha precisado también la reclama pública realizada por el sindicato CSIF, que ha alertado de deficiencias en más de 30 colegios de Córdoba y ha solicitado al Ayuntamiento que acometa "reparaciones urgentes".

Para el PSOE, esta circunstancia "vuelve a poner sobre la mesa un problema que se repite curso tras curso, la falta de mantenimiento de determinados centros educativos y la ausencia de soluciones a problemas que requieren una intervención municipal".

"No podemos normalizar que cada comienzo de curso nos encontremos con colegios que necesitan reparaciones, instalaciones pendientes de acondicionar y comunidades educativas que tienen que reclamar una y otra vez actuaciones que deberían estar resueltas", ha afirmado Bernal.

La concejala ha insistido en que el Ayuntamiento debe asumir sus responsabilidades, escuchar a los profesionales y a las comunidades educativas y establecer una planificación de mantenimiento que permita anticiparse a los problemas, en lugar de limitarse a reaccionar cuando las deficiencias ya son motivo de denuncia pública.

Por último, Bernal ha instado a Bellido a cumplir sus compromisos con los colegios de Córdoba. "La educación pública necesita hechos, no promesas incumplidas. Cuando el Ayuntamiento ignora las necesidades básicas de los colegios y demora las reparaciones, está dejando sin respuesta a quienes sostienen cada día la educación y la atención al alumnado. Bellido debe demostrar su compromiso con los servicios públicos empezando por garantizar que nuestros centros educativos estén en condiciones adecuadas", han concretado.