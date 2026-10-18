El PSOE de Córdoba defiende el voto favorable a las medidas frente al encarecimiento de la energía y pide el voto

El candidato número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por Córdoba, Alberto Mayoral. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por Córdoba, Alberto Mayoral, ha defendido el voto favorable del Grupo Socialista a las medidas frente al encarecimiento de la energía convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso, por lo que ha animado a los cordobeses a tener estos beneficios familiares presentes para elegir al PSOE en las Elecciones Generales del próximo 29N.

"Hemos votado pensando en quienes necesitan el coche para trabajar, en quienes estiran su pensión y en quienes hacen cuentas antes de encender la calefacción. Esa gente necesita respuestas. Y nuestra responsabilidad es estar de su lado con decisiones que les ayuden en su vida diaria", ha señalado, según ha precisado la formación en una nota.

Mayoral ha explicado que, durante octubre y noviembre, la rebaja de impuestos sobre la gasolina y el diésel equivale a veinte céntimos por litro. "Si echas cincuenta litros, son diez euros de ahorro. Si repostas esa cantidad cuatro veces al mes, son cuarenta euros que se quedan en casa. Quien piense que eso es poco debería escuchar más a las familias que llegan justas a final de mes", ha especificado.

El candidato socialista también ha destacado el apoyo a la limitación de la subida de la tarifa regulada del gas. "El gas seguirá subiendo, pero bastante menos de lo previsto. Para una persona mayor que pasa muchas horas en casa, poder encender la calefacción con menos preocupación significa mucho", ha apostillado.

En cuanto al butano, ha precisado que el precio máximo de la bombona regulada se mantiene en 19,55 euros hasta junio de 2027. "Por debajo de veinte euros, una cifra que se entiende y un límite para algo tan necesario como cocinar o tener agua caliente".

Además, Mayoral ha explicado que las medidas incluyen una bajada automática de impuestos si los precios de la luz o del gas se disparan, en los suministros y hogares que cumplen las condiciones establecidas. "Se trata de compensar parte de esa subida pagando menos impuestos en el recibo. Porque las familias no pueden asumir solas cada nuevo golpe", ha añadido.

APOYO AL CAMPO CORDOBÉS Y AL TRANSPORTE

El candidato ha defendido también las ayudas al combustible agrícola y al transporte, con 1.800 euros por camión pesado y hasta 200 euros por taxi. "En Córdoba tenemos cerca de 3.500 autónomos agrícolas. Detrás de cada tractor hay trabajo, una familia y muchas cuentas para que la explotación salga adelante. Apoyar al campo también es ayudar cuando el combustible se come lo que has ganado trabajando", ha señalado.

Asimismo, Mayoral ha subrayado que las empresas que reciben estas ayudas no podrán justificar despidos por causas económicas o de fuerza mayor vinculadas a esta crisis energética hasta el 31 de diciembre de 2026. "El dinero que se destina a ayudar a una empresa tiene que servir también para proteger el empleo. No sería justo recibir ese apoyo y dejar después al trabajador en la calle por las mismas dificultades para las que se concede la ayuda", ha añadido.

"Yo quiero hablar de lo que preocupa en las casas de Córdoba. De cuánto cuesta ir a trabajar, pagar los recibos y mantener a una familia. Ahí es donde la política tiene que demostrar para qué sirve. Y ahí es donde los socialistas hemos situado nuestro voto", ha concluido.