PSOE de Córdoba exige contratos programa ante los números rojos de empresas municipales y fin de subvenciones a dedo

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha informado de las 15 reclamaciones que el Grupo Socialista ha presentado al proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Córdoba que se debatirá en el último Pleno del año.

Entre esas reclamaciones, Hurtado ha destacado la necesidad de poner fin a las subvenciones "a dedo" que ha atribuido al alcalde, José María Bellido, y que alcanzan ya el 35% del total de subvenciones, cerca de 6 millones de euros de un total de 22,2 millones de euros en subvenciones, según una nota de este partido.

También ha reclamado los contratos programa de las empresas municipales para salvar los números rojos. Para el portavoz socialista, las empresas municipales están todas ellas en su peor momento.

"Han dado todas pérdidas en el 2024 y necesitan de contratos programa que sirvan para planificar las inversiones a desarrollar a corto y medio plazo, cuantificar los medios humanos y materiales que se deben poner a disposición de las empresas para garantizar la calidad del servicio que prestan", ha afirmado en este sentido.

Hurtado ha recordado que las subvenciones directas debiesen ser el método excepcional, con justificación motivada y con detalles de los gastos a sufragar, como ha reclamado la Intervención Municipal.

El procedimiento ordinario previsto en la Ley General de Subvenciones es la concurrencia competitiva. Sin embargo, nada de ello se cumple en el presupuesto que se trae a aprobación.

Hurtado ha reprochado al equipo de gobierno local la falta de planificación a medio plazo del plan estratégico de subvenciones y de los planes de inversión de organismos autónomos y empresas municipales.

Ha insistido en el incumplimiento con el Reglamento de las Juntas Municipales de Distrito, donde se establece que gestionarán como mínimo el 15% de los recursos municipales y no llegan a ser ni del 2%.

El portavoz socialista ha criticado las medidas fiscales que aminoran en 1,9 millones de euros la capacidad de ingresos, circunstancia que llevará al Ayuntamiento de Córdoba a incumplir el techo de gasto y seguidamente se verá obligado a aprobar un Plan Económico Financiero, como señala la Intervención municipal en su informe sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.