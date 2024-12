El PSOE de Córdoba exige inversión municipal que "garantice la seguridad del taxi"

CÓRDOBA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha exigido este lunes al gobierno municipal inversiones en los presupuestos de 2025 que "garanticen la seguridad en el sector del taxi", todo ello después de una reunión junto al portavoz socialista en el Consistorio, Antonio Hurtado, con representantes de la Asociación del Taxi de Córdoba (Autacor) para "abordar la preocupación del colectivo y reivindicar al gobierno del PP la implementación de medidas de mejora de este servicio público".

En una nota, González ha recordado que "en las últimas semanas se han registrado varios incidentes de robos y agresiones a taxistas en la ciudad, incluyendo el reciente asalto a una conductora durante su jornada laboral", una situación ante la que el Grupo Municipal Socialista ha propuesto "la instalación de un sistema de seguridad en los taxis que permita una conexión directa con la Policía Local y Nacional, similar al implementado en Barcelona desde 2008".

Según ha detallado, "este sistema consiste en un pulsador discretamente ubicado en el vehículo que, al ser accionado, permite a las fuerzas de seguridad escuchar lo que ocurre en el interior del taxi y localizarlo de inmediato, facilitando una respuesta rápida ante situaciones de emergencia".

La concejal considera al taxi como "un servicio público municipal esencial" y que "el Consistorio debe garantizar la seguridad de quienes lo prestan y de quienes lo usamos".

Por ello, ha exigido "la implantación de estas medidas tecnológicas y tratar el problema de la inseguridad en el sector con la seriedad que merece". "Escudarse en las escuetas ayudas para mejora tecnológica que ponen a disposición del taxi no puede ser la respuesta", ha aclarado, para remarcar que "acceder a estas ayudas es voluntario, mientras que garantizar la seguridad en el taxi no puede serlo; debe ser obligatorio y el gobierno municipal ha de reflejarlo en el presupuesto".

A su juicio, "esta desidia respecto al taxi debe parar, no es de recibo que a días de comenzar el año, el decreto de los descansos del taxi para 2025 siga sin estar listo". "Pero lo que es aún peor es que el expediente para la actualización tarifaria de 2025 ni siquiera existe a estas alturas", ha advertido.

González ha aseverado que "el gobierno local no hace nada por mejorar el servicio público del taxi en Córdoba" y ha puesto de ejemplo que "las ayudas para la adquisición o la adaptación de vehículos adaptados en 2023 aún no se han pagado ni hay fecha prevista para ello".

También, "que la ordenanza municipal que desde 2022 debería estar adaptada a la normativa autonómica no lo está", ha citado, para apostillar que "se mire por donde se mire en lo referente al taxi, este Ayuntamiento no hace sus tareas". "Si al concejal delegado no le interesa este tema, instamos al alcalde a que asuma la competencia y ponga solución de una vez por todas a este caos y esta desidia", ha dicho.