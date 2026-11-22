La cabeza de lista socialista al Senado y secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el número 1 al Congreso por el PSOE de Córdoba, Alberto Mayoral. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista socialista al Senado y secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el número 1 al Congreso por el PSOE de Córdoba, Alberto Mayoral, han hecho un llamamiento a concentrar el voto progresista en el Partido Socialista para conseguir el tercer escaño en los comicios electorales del 29 de noviembre en los que los socialistas tienen al alcance en la provincia de Córdoba y "frenar el avance de la derecha y la extrema derecha".

Según ha precisado la formación en una nota, Crespín ha destacado que, a una semana de la cita con las urnas, "los cordobeses cada día lo tienen más claro" y ha asegurado que el PSOE está percibiendo cómo "con alegría y con ilusión" como cada vez más ciudadanos se acercan al proyecto socialista, al tiempo que "existe una preocupación creciente por el denominado voto útil".

En este sentido, la dirigente socialista ha pedido a la ciudadanía que durante esta última semana de campaña tenga presente que, "para que el domingo las urnas se llenen de voto progresista, el voto tiene que ser al Partido Socialista Obrero Español". "Estamos muy cerca de conseguir ese tercer escaño", ha subrayado.

Asimismo, Crespín ha defendido que "el voto al Partido Socialista es el único voto útil para frenar a la derecha aquí en Córdoba" y ha vinculado la elección del PSOE a la defensa de los principales derechos y conquistas sociales. "Es el voto útil para defender las pensiones, para defender el salario mínimo interprofesional, para defender los derechos del colectivo y también de las mujeres", ha señalado.

Asimismo, la cabeza de lista socialista al Senado ha remarcado que la próxima cita electoral será decisiva para determinar qué modelo político sale reforzado de las urnas y ha concluido que "sólo el voto al PSOE puede parar a la derecha y a la extrema derecha".

Por su parte, Mayoral ha coincidido en la necesidad de movilizar y concentrar el voto progresista en torno a la candidatura socialista durante los últimos días de campaña, con el objetivo de que Córdoba "vuelva a contar con una representación socialista fuerte en el Congreso y el Senado".

Los candidatos han apelado así a la movilización de los votantes progresistas de la provincia para que el próximo 29 de noviembre conviertan su voto en "una herramienta efectiva para defender las pensiones, los salarios y los derechos sociales, y para impedir que la derecha y la extrema derecha puedan imponer sus políticas".