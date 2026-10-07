El PSOE de Córdoba recuerda a Asaja que las ayudas del Gobierno por las borrascas "están llegando al campo"

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba y secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE-A, Victoria Fernández, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba y secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE-A, Victoria Fernández, ha respondido este miércoles a las críticas de Asaja Córdoba sobre las ayudas del Gobierno de España por los daños provocados por las borrascas de enero y febrero, y ha afeado a la organización agraria que "siembre dudas de manera poco responsable sobre unas ayudas que están llegando al campo, y que ya han supuesto el abono de 1.305 millones de euros".

Según ha informado el PSOE en una nota, Fernández ha rechazado el argumento de Asaja de que "el 40% de las ayudas sigue sin llegar al campo", ya que, según ha explicado, "ese 40% no es un 40% de ayudas retrasadas, ni un dinero que esté pendiente de pagar. Estamos hablando de un crédito máximo calculado para el supuesto de que todos los potenciales beneficiarios cumplieran los requisitos y aceptaran las ayudas. Confundir una previsión presupuestaria máxima con dinero pendiente de pago es trasladar una información que genera una confusión innecesaria entre los agricultores y ganaderos", ha señalado.

La dirigente socialista ha recordado que el Gobierno de España "ya ha abonado 1.305 millones de euros, con más de 110.000 agricultores y ganaderos beneficiarios, lo que ha sido confirmado por el propio Ministerio de Agricultura tras el segundo pago", de modo que "estamos hablando de una respuesta extraordinaria ante una situación extraordinaria. Se estableció un procedimiento para que las ayudas pudieran llegar de manera ágil, mediante una aceptación expresa y una declaración responsable, y los pagos se han ido realizando por fases", ha explicado.

LOS CASOS MÁS COMPLEJOS

Victoria Fernández ha señalado que la existencia de agricultores y ganaderos que todavía están pendientes de recibir las ayudas "no significa que haya habido una paralización ni un retraso generalizado en los pagos", sino que "hay expedientes que requieren una tramitación específica porque presentan situaciones más complejas" y que se refieren a "comunidades de bienes, sociedades civiles, herencias, cambios en la titularidad de las explotaciones, correcciones documentales o incidencias en los primeros listados. Precisamente para eso está previsto el tercer listado", ha afirmado.

En este sentido, ha considerado "poco responsable utilizar la situación de estos expedientes para afirmar que existe un 40% de ayudas sin pagar", pues "nadie está diciendo que no haya agricultores que estén esperando y que haya que resolver cuanto antes sus expedientes. Lo que decimos es que no se puede meter a todos en el mismo saco, ni presentar como un retraso del Gobierno lo que corresponde a una fase específica de tramitación de los casos más complejos", ha subrayado. "El propio Ministerio informó en junio de que el tercer listado de potenciales beneficiarios se publicaría próximamente, después de haber abonado ya 1.305 millones de euros en los dos primeros pagos", ha insistido.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Para Victoria Fernández, resulta "especialmente llamativo que Asaja centre sus críticas exclusivamente en el Gobierno de España y no haga el mismo ejercicio de fiscalización con la Junta de Andalucía", porque "Asaja reclama con razón que las ayudas lleguen cuanto antes a todos los afectados, pero esa misma exigencia debería aplicársela a la Junta de Andalucía. No entendemos por qué para unas ayudas se pide hasta el último detalle y para otras parece que existe barra libre para mirar hacia otro lado", ha afirmado.

Así, la parlamentaria socialista ha contrapuesto dos modelos de respuesta ante los daños provocados por las borrascas. "El Gobierno de España puso en marcha una línea extraordinaria de 2.121 millones de euros de crédito, con ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros y un procedimiento diseñado para agilizar el pago. La Junta, por su parte, aprobó sus propias ayudas meses después y con una cuantía considerablemente inferior", ha señalado.

Fernández ha reclamado a Asaja que explique también "cuánto dinero ha llegado ya de las ayudas de la Junta, cuántos agricultores y ganaderos han cobrado y cuánto queda todavía pendiente, porque los agricultores y ganaderos cordobeses merecen que se les informe de todo, no solo de una parte. Merecen saber cuánto pone el Gobierno de España, cuánto pone la Junta y, sobre todo, cuánto dinero ha llegado efectivamente a sus explotaciones".

En este sentido, la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOE-A ha lamentado que determinadas organizaciones agrarias "sean extraordinariamente exigentes con el Gobierno de España y mucho menos con la Junta de Andalucía", porque "0parece que cuando gobierna el PSOE hay que exigir explicaciones por cada euro, cada expediente y cada día de tramitación, mientras que cuando gobierna el PP en Andalucía no se formulan las mismas preguntas, y eso no es una posición equilibrada ni ayuda al campo andaluz", ha criticado.

Fernández ha insistido en que el PSOE comparte la reivindicación de que "ningún agricultor ni ganadero afectado se quede atrás", pero ha rechazado que se utilice esa legítima preocupación "para cuestionar globalmente unas ayudas que han movilizado ya más de 1.300 millones de euros. Si Asaja quiere reclamar que los expedientes pendientes se resuelvan cuanto antes, nos encontrará a su lado. Pero si lo que pretende es presentar los 2.121 millones de crédito máximo como si hubiera 800 millones de euros esperando en un cajón, no podemos estar de acuerdo porque sencillamente no es así", ha enfatizado.

Finalmente, Victoria Fernández ha pedido a la organización agraria "la misma responsabilidad y el mismo nivel de exigencia con todas las administraciones: Menos titulares interesados y más datos. El campo cordobés necesita certezas, recursos y respuestas, no que se siembren dudas sobre unas ayudas que están llegando", ha concluido.