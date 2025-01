El PSOE de Córdoba reprocha al gobierno local "la falta de vigilancia y mantenimiento" del Parque de Levante

CÓRDOBA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha reprochado este jueves al gobierno local de Bellido "la falta de vigilancia y mantenimiento" del Parque de Levante, algo que ha motivado, según ha afirmado, "que gente incívica se crea en la impunidad de utilizar los propios árboles del parque para hacer hogueras sin que nadie haga nada". "Entre los que están secos y los que carecen de hojas por la época del año, hay quien considera que puede utilizarlos como leña", ha lamentado.

La edil ha comentado en rueda de prensa que "con el trabajo que ha costado que muchos de ellos sobrevivan a una plantación fuera de temporada, sin regarlos en condiciones y sabiendo que algunos de los vecinos de Fátima han bajado más de una vez a regarlos, vemos cómo el Consistorio no se preocupa por su conservación", por lo que ha pedido que "el parque se incluya en la vigilancia continua de las patrullas de Policía para evitar este tipo de vandalismo".

"Está claro que Bellido no apuesta por los barrios y que dentro de las coordenadas de este gobierno municipal no está facilitar ni mejorar la vida de los cordobeses que viven alejados de determinadas zonas en las que sí se anuncia continuamente el refuerzo de su vigilancia", ha criticado la concejal. "Por el contrario, lo que encontramos en los barrios es que cuando se realizan obras se hacen con continuos retrasos y mala ejecución, que no se vigila, y que una vez terminadas caen en el abandono y el olvido", ha relatado.

En este sentido, ha comentado que "la gestión de la obra de este parque por parte del PP ha sido nefasta desde el principio, no sólo tardando en exceso en su ejecución, sino permitiendo que se plantasen árboles fuera de temporada que provocaron su pérdida al secarse con el calor y la falta de agua".

"La Gerencia ya tuvo que reponer 190 árboles que se secaron por esta falta de previsión hace más de un año, pero después de eso se han vuelto a secar más de 80 según la Plataforma Ciudadana en Defensa del Arroyo Pedroches y la asociación vecinal Amanecer de Fátima; y los vecinos del barrio siguen esperando su reposición", ha apuntado.

Además, ha señalado que "a pesar del anuncio de la terminación de las obras de la II Fase del Parque, son numerosas las deficiencias que sigue teniendo". "Quedan por terminar detalles tan importantes como que el riego esté en perfectas condiciones, la iluminación es claramente insuficiente y se ha prescindido de la colocación de fuentes que permitan beber agua en un parque de considerables dimensiones donde no encontramos ni una", ha citado, para agregar que "otra deficiencia que se debería corregir es la de no haber colocado árboles dentro del parque canino, donde no hay ni uno solo, y esto hace prácticamente imposible pasear a los perros durante el día en verano".

"EL PARQUE NO ESTÁ TERMINADO"

La edil ha recalcado que "lo que sí se puede decir es que el Parque de Levante no está terminado, quedan cuestiones de vital importancia para que el equipamiento prometido esté al 100% de su ejecución".

Así, ha afirmado que "es necesario que se haga la pasarela que conecte la calle Arcos de la Frontera, a la altura del IES Gran Capitán, con el parque de Levante salvando el arroyo Pedroches que lo delimita, para que sea verdaderamente accesible desde el barrio de Fátima".

"Quedan todavía por plantear las piscinas solicitadas por la representación vecinal y un campo de futbol, inversiones de las que no se sabe nada en el presupuesto de 2025", ha advertido.

En definitiva, ha pedido al alcalde que "se comprometa con un cronograma de las actuaciones, tanto para corregir las deficiencias como para realizar las inversiones prometidas". "Un cronograma que obligue al gobierno municipal a trabajar por terminar del todo este equipamiento y no olvidarse de él diciendo que está terminado", ha dicho.