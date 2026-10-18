PSOE de Córdoba señala que Bellido "deja sin nuevas inversiones al IMAE en 2027 y abandona a pequeñas salas de música"

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CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal, ha señalado que el presupuesto del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) para 2027 "evidencia la falta de ambición del Gobierno de José María Bellido en materia cultural".

Según ha indicado la formación en una nota, "aunque las cuentas aumentan un 5,1%, no incorporan nuevas inversiones ni recuperan las ayudas a las pequeñas salas de música, al tiempo que mantienen pendientes obras y mejoras que siguen dependiendo de la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores".

"Bellido vuelve a gestionar mal la cultura de Córdoba, con unos presupuestos que crecen sobre el papel, pero que no apuestan por mejorar la vida cultural de la ciudad, generar oportunidades para nuestros creadores y conseguir que la cultura llegue a más público", ha señalado Bernal.

La edil socialista ha recordado que el presupuesto anterior contemplaba 150.000 euros para inversiones, mientras que las cuentas de 2027 "no reservan ni un euro para nuevas actuaciones". Sin embargo, siguen pendientes intervenciones necesarias, como las reparaciones de las cubiertas del Teatro Góngora y del Gran Teatro, así como el proyecto de reforma integral de este último equipamiento. Estas actuaciones suman más de 456.000 euros y se prevé abordarlas mediante la incorporación de remanentes de ejercicios anteriores.

"Es difícil hablar de una apuesta por la cultura cuando no se contempla ni un euro para nuevas inversiones y siguen pendientes actuaciones necesarias. Córdoba no necesita proyectos que se arrastran de un año para otro, sino planificación, obras ejecutadas y equipamientos en condiciones", ha subrayado.

En este sentido, Bernal ha puesto como ejemplo lo ocurrido el pasado jueves 15 de octubre durante la inauguración de la temporada de la Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro, cuando el concierto tuvo que detenerse al apagarse la mitad de las luces del escenario. Aunque ha calificado el incidente de "anecdótico", considera que pone de manifiesto "la conveniencia de revisar la instalación eléctrica y acometer las mejoras que resulten necesarias".

En paralelo, el PSOE ha indicado que el presupuesto mantiene 600.000 euros para festivales musicales de gran formato y 100.000 euros para entidades sin ánimo de lucro, pero no incluye la línea de ayudas a pequeñas salas de música recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de 2026.

"¿Qué hace Bellido por mejorar la cultura de Córdoba más allá de mantener los grandes espectáculos? ¿Qué hace por las pequeñas salas, los músicos que empiezan y las empresas culturales que generan empleo? Una ciudad que aspira a ser referente no puede dar la espalda a quienes crean cultura durante todo el año", ha afirmado la concejala socialista.

Para Bernal, la política cultural municipal "no puede limitarse a la celebración de grandes eventos, sino que debe fortalecer el tejido cultural de proximidad, facilitar el acceso de la ciudadanía a las distintas manifestaciones artísticas y ofrecer oportunidades a los artistas cordobeses".

Por ello, el grupo municipal socialista ha pedido "recuperar las ayudas a las pequeñas salas de música e impulsar una estrategia estable de apoyo a la creación y producción cultural local, que permita dar continuidad a los proyectos y reforzar a las empresas y profesionales que mantienen viva la actividad cultural durante todo el año".

El PSOE ha cuestionado que el incremento presupuestario no venga acompañado de objetivos concretos que permitan evaluar los resultados de la gestión del IMAE. Los gastos de personal aumentan un 6%, hasta alcanzar los 2,67 millones de euros, mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios crecen un 7,7%, hasta los 3,78 millones.

"Bellido no puede presumir de unos presupuestos que crecen si después ese incremento no se traduce en mejoras reales. Gobernar es ejecutar, cumplir los compromisos y responder a las necesidades de la ciudadanía y de la cultura cordobesa", ha defendido Bernal.