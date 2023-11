El PSOE de Córdoba señala que la gestión sanitaria del PP es "una chapuza" que "daña la salud" de los cordobeses

CÓRDOBA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE de , Alberto Mayoral, ha afirmado este lunes que la gestión sanitaria del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía, que preside Juanma Moreno, es "una auténtica chapuza" y "daña seriamente la salud de los cordobeses", como lo evidencias el "alarmante incremento de las listas de espera quirúrgica y de especialidades" en la provincia.

Además, según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha señalado que a ello se suma que el propio Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía "ha tumbado por defectos de forma el acuerdo marco de la Junta para destinar los primeros 200 millones de euros de dinero público a clínicas privadas, dentro del Plan de Choque contra las demoras sanitarias, cifrado en 734 millones".

En este sentido, el dirigente socialista ha asegurado que "el Gobierno de Moreno ha ido más allá y se ha pasado de frenada", ya que la decisión del referido tribunal "de suspender la derivación de pruebas diagnósticas e intervenciones a la privada demuestra que la gestión sanitaria del PP no es limpia ni transparente, y que esconde lo que siempre veníamos denunciando desde el PSOE: que hacen negocio con la salud de los andaluces vendiendo nuestra sanidad pública al mejor postor entre sus amiguetes de la privada".

Así, ha agregado que "llama especialmente la atención que haya sido una empresa, cordobesa para más señas, la que haya alertado al propio tribunal de los defectos de forma insubsanables en el anuncio de licitación y los pliegos de la concesión sanitaria, lo que añade más oscurantismo al proceso administrativo para aligerar las listas de espera a costa desviar recursos públicos a la privada".

Por ello, Mayoral ha subrayado que "la insensibilidad y la insolvencia del PP al frente del Gobierno andaluz, ante las necesidades reales de los andaluces, es descomunal", y que prueba de ello es que la gente "lo sufre cada día en la sanidad pública, en la educación o en la dependencia, los servicios públicos que la derecha está esquilmando y vendiendo a la privada a precio de saldo".

El socialista ha considerado "indecente" que, además, "el Gobierno de Moreno ha ocultado a la ciudadanía la realidad de las listas de espera durante un año y medio, para que no se supiera cuan dañina y penosa ha sido su gestión en esta materia, por lo que no nos queda otra que afirmar que el presidente andaluz y el PP son perjudiciales para la salud de los andaluces, en general, y de los cordobeses, en particular".

Así, ha recordado que Moreno "falla estrepitosamente en sanidad", con unos datos en espera sanitarias "catastróficos, inasumibles y muy preocupantes", como muestran que haya "un 227% más de personas fuera del plazo legal para ser operados y que han rebasado los tiempos máximos de respuesta del sistema sanitario público, que más de un millón de andaluces aguerden una consulta con un especialista o una intervención quirúrgica, y que los tiempos de espera se hayan disparado, pasando de 84 días en junio de 2022 a 118 días de demora en junio de este año".

Como ejemplo, Mayoral ha dicho que "hay citas para especialistas que se están ofreciendo para mayo de 2025, con más de 18 meses de espera, y que se han cortado las vías urgentes de atención para patologías como ictus o enfermedades oncológicas".

Sobre la radiografía de la demora sanitaria en la provincia, ha tildado de "intolerable que casi 18.000 usuarios de la sanidad pública aguarden para ser intervenidos quirúrgicamente, y que la lista de espera en la provincia haya registrado un aumento de casi el 30% con respecto a 2022 y de un 90% si lo comparamos con 2021, con una media de espera de 128 días para operarse en el Hospital Reina Sofía, el centro de referencia de la provincia, 16 días más que hace un año".

Además, "en el grupo de hospitales con la demora media más alta de la provincia, llama la atención el dato de Puente Genil, donde la espera media casi se ha duplicado, pasado de 45 días a 86 días".

REALIDAD "TOZUDA"

En este sentido, Mayoral ha afirmado que, "tanto la consejera de Salud, Catalina García, como la delegada de Salud en Córdoba, María Jesús Botella, le están faltando el respeto a los andaluces y a los cordobeses al decir que las listas aumentan porque el sistema funciona y hay más gente accediendo al sistema", pero, "la crueldad de los hechos es tozuda, por lo que exigimos la dimisión de la delegada de Sanidad o su cese por parte del presidente de la Junta".

"No puede ser que Botella dijera el viernes que ya se han licitado acuerdos para derivar actividades quirúrgicas y pruebas diagnósticas a clínicas privadas y que hoy nos enteremos que el Tribunal Económico ha paralizado el proceso por irregularidades legales, o que proponga que los sanitarios de la pública prolonguen voluntariamente su jornada laboral para que haya disponibilidad de servicios médicos, incluso los fines de semana, en vez de contratar a nuevos médicos y enfermeros y reforzar las plantillas dándoles seguridad, estabilidad y dignidad".

"Lo peor de todo --ha concluido-- es que Botella insiste en que el sistema sanitario está funcionando; o nos toma por tontos, o no podemos más que pensar que lo dice por insolvencia o mala fe. Por eso, o cese o dimisión, no le queda otra salida".