El PSOE de Córdoba urge a Bellido a invertir en mejoras en El Arcángel: "Cualquier incidencia será su responsabilidad"

CÓRDOBA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González secretaria ha expresado este sábado su "preocupación" por las declaraciones realizadas por el alcalde de la capital, el popular José María Bellido, en relación al Estadio Municipal de El Arcángel en las que afirma que "al no ser el usuario, no puede realizar inversiones", lo que la edil ha tildado como "un insulto a la inteligencia".

González ha urgido al primer edil a "realizar inversiones y mejoras de seguridad y salubridad de las instalaciones deportivas" ya que "cualquier incidente que pudiese ocurrir dentro es responsabilidad suya" como titular del bien inmueble municipal, señala el PSOE de Córdoba en una nota de prensa.

"¿Acaso viene a decir el alcalde que todas las inversiones realizadas por anteriores gobiernos locales de Córdoba a lo largo de toda la historia municipal del estadio han sido ilegales? Debe asumir su responsabilidad y ejercerla cuanto antes, porque El Arcángel no puede aguantar más años así", ha informado.

González se ha referido en especial a la "lamentable situación en que se encuentra la tribuna", que pone en riesgo la seguridad y la accesibilidad de los aficionados y visitantes.

"El alcalde no puede esconderse porque el Ayuntamiento de Córdoba es el titular del bien y allí, en El Arcángel, existe un gestor en precario, sin un papel que reparta cuáles son las responsabilidades del dueño del estadio, que es el Ayuntamiento, y cuáles son los deberes del inquilino o usuario, que sería el Córdoba Club de Fútbol", ha recordado la socialista, que ha especificado que "ya que no existe ese documento con el reparto de tareas, el único responsable es el Ayuntamiento y el alcalde en primera persona".

"Que el alcalde diga que no puede realizar ningún tipo de intervención o inversión porque hay un gestor es absurdo. Si no, ¿cómo se hacen las actuaciones o inversiones en el resto de las instalaciones deportivas municipales que están gestionadas por clubes privados? Las hace el Ayuntamiento, que es el dueño, porque de hecho no está permitido que quien gestionan los campos y pistas, por ejemplo puedan arreglarlos por su cuenta, ya que el titular del bien es el Ayuntamiento y debe hacerlo él a través del Imdeco", ha explicado.

"Pues es exactamente igual en El Arcángel", ha insistido González, que le ha reprochado a Bellido que "se esconda detrás de excusas" y le ha instado a "ejecutar su responsabilidad y desarrollar el Plan Especial del Arenal" para que el estadio donde juega el primer equipo de la ciudad "no esté en las condiciones en las que está, primero porque hay serias carencias de seguridad y salubridad para quienes van cada fin de semana a apoyar a su equipo, y segundo, porque sirve de escaparate y promoción de la ciudad".

"Bellido debe resolver cuanto antes su situación administrativa de El Arcángel porque con éste lleva ya cinco años gobernando la ciudad", ha referido, al tiempo que le ha urgido a revisar de modo prioritario las condiciones de accesibilidad y evacuación del público en general, en especial de la zona de tribuna. En este punto, ha recordado que siendo presidente del club Carlos González y alcalde José Antonio Nieto se realizaron obras para añadir palcos que afectaron a las vías de acceso del público en general.