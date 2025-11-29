El PSOE de Córdobba reclama el "rescate" de la Cabalgata de Reyes para 2027 y exige que no la organice Mundo Management

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha reclamado el "rescate" municipal de la Cabalgata de Reyes 2027 y que sea el 2026 el último año que se organiza a través de la empresa Mundo Management.

Tal y como ha emitido la formación, Hurtado ha considerado que la próxima Cabalgata de Reyes volverá a ser "un negocio de la empresa adjudicataria", tras un contrato de dos años por 859.049,74 euros, y una prórroga del contrato para el 2026.

Para el portavoz socialista, esta externalización "no ha convencido a nadie", puesto que la Cabalgata de Reyes ha perdido "toda singularidad e identidad de la ciudad" y la han convertido en un negocio de una empresa "allegada" a Bellido y un producto que se reproduce en otras ciudades.

Para el PSOE, la Cabalgata de Reyes es de las celebraciones que más expectación crea entre niños y mayores, y que por ello la organización "debe recaer en el propio Ayuntamiento con la participación de peñas y colectivos sociales".

Al hilo, Hurtado cree necesario la elaboración de un reglamento para definir la organización y las fórmulas de participación ciudadana en el evento, lo que debería entrar en vigor para la Cabalgata de Reyes del 2027.

Para el portavoz socialista, el Consistorio dispone de carrozas y personal suficientemente cualificado para organizar de forma directa la Cabalgata de Reyes, y con cauces de participación ciudadana, principalmente peñas, colegios y asociaciones. "Se podría ahorrar dinero y por otra parte darle a nuestra Cabalgata de Reyes la identidad propia y singularidad que tienen todos nuestros eventos tradicionales", ha estimado.

Además, ha afeado que los servicios públicos y las tradiciones autóctonas sean tratadas por Bellido y su equipo "como un negocio más que poner en manos de empresas allegadas", y ha apuntado que "no todo es mercantilizable". Hurtado también ha subrayado que a la oferta municipal para organizar la cabalgata sólo se presentó una empresa, Mundo Management, la que está recibiendo "ayudas y subvenciones" para otros eventos que se organizan en nuestra ciudad.