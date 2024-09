PSOE-A cree que Moreno "hizo enmienda a totalidad a peor gobierno de la historia" y Junta pide "análisis, no insultos"

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha defendido este jueves durante una comparecencia parlamentaria en comisión la remodelación del Gobierno andaluz que acometió a final de julio el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, porque "se hace para que Andalucía siga funcionando".

En un plano personal, ante los argumentos de la oposición de que ha perdido muchas competencias con ese cambio, Sanz ha sostenido que "el presidente me pide la coordinación del gobierno", circunstancia retrato sobre la que ha ahondado para decir que "no puedo salir fuera por mi responsabilidad al frente de incendios, ni siquiera salgo fuera de España en vacaciones", por lo que ha afirmado que "le he pedido personalmente esta reorganización".

Estos argumentos del consejero de la Presidencia han recibido la réplica del PSOE-A, cuyo diputado Mario Jiménez ha blandido la conclusión de que esa remodelación que supuso cambiar a las consejeras de Salud y Educación fue que "el señor Moreno Bonilla se ha hecho una enmienda a la totalidad al peor gobierno de la historia", por lo que ha puesto el foco en esas dos carteras para argumentar que "cambiar Educación y Salud es un gobierno que ha fracasado".

Jiménez ha sostenido que con "una sanidad destrozada es la gran mancha de este gobierno", así como ha señalado a Moreno para considerar que "es la gran mancha en el expediente del presidente" y ha instado a reparar en la evolución de "esas adjudicaciones de 300 millones a cuatro amiguetes", en alusión a la contratación de emergencia durante la pandemia de coronavirus, para concluir sobre ese rol del presidente de la Junta de Andalucía en ese ámbito que "es cómplice de no haber cortado a tiempo un saqueo de los presupuestos públicos sanitarios".

Con la descripción de Moreno como "responsable del empeoramiento de la sanidad por haber mantenido a una absoluta incompetente", en referencia a Catalina García, hoy consejera de Sostenibilidad, figura sobre la que ha inferido que "una vez que destrozado la sanidad ahora va a destrozar el medio ambiente", para preguntarse si "merece un retiro dorado".

La réplica del consejero a estos argumentos del parlamentario socialista le ha llevado a pedirle "menos insultos, más análisis", de manera que le ha pedido a Jiménez que "a mis compañeros le pido que les respete", convencido de que el análisis que ha hecho de la renovación del Gobierno andaluz "ha insultado a las personas, no al gestor".

Sanz ha sostenido que "este nuevo equipo volverá a dejarse la piel por esta tierra como lo han hecho todos los equipos desde 2019", con el propósito de fondo de "seguir siendo un ejemplo de regeneración y transparencia, una tierra mejor cada día", para reivindicar aquí "logros que hacen años parecían imposible", de lo que ha puesto como ejemplo que se trata de "un Gobierno que está en las antípodas de la corrupción que tanto castigó a esta tierra".

Sobre el cese y cambio de las consejeras en Salud y Educación, el consejero de la Presidencia ha esgrimido que ambos departamentos los han asumido "dos profesionales de reconocido prestigio", en alusión a Rocío Hernández (Salud) y Carmen Castillo (Educación), a quienes ha catalogado como "perfectas conocedoras de la materia, sin duda de extraordinaria solvencia", análisis al que ha sumado que "la voz de la portavocía ahora habla en femenino", en alusión a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, cuyo ascenso a esa tarea la ha enmarcado en "el desafío que se vive a nivel nacional", que ha concretado en "la clara amenaza que hay para la igualdad real de los españoles", un escenario que se convierte en "la ocasión de que la consejera de Economía lleve la voz de Andalucía y se oiga bien alto".

Sanz ha sostenido que "Andalucía tiene un proyecto que va más allá de un gobierno", de lo que ha puesto como ejemplo la evolución del mercado de trabajo para sostener que Andalucía ha pasado "de liderar el paro a convertirse en protagonista de la creación de empleo", antes de concluir que "la vía andaluza de Juanma Moreno funciona, como así lo reconocen los andaluces en las últimas cuatro veces", en alusión a los resultados electorales desde las elecciones andaluzas de junio de 2022.

LOS GRUPOS

El diputado del Grupo Popular José Ricardo García ha centrado su argumentación en la comparativa entre una Andalucía que vive desde 2019 "un ciclo de cambio político", que por ello "avanza, crea empleo, genera confianza, tiene estabilidad política con un gobierno funcionando", retrato que ha contrastado con las remodelaciones que ha hecho Pedro Sánchez en el gobierno, donde se pasa "de ministro a gobernador" y que ese cambio trae consigo "una invasión del Banco de España", por cuanto "Sánchez no sabe cuál es la diferencia entre España y Venezuela", además de recriminarle que se trata de "un gobierno que quiere continuar sin la participación del legislativo".

El diputado de Vox Benito Morillo ha sostenido que "estos cambios no van encaminados a dar una respuesta válida en sanidad, dependencia, educación", idea a la que ha añadido la conclusión de que "aumentan los altos cargos" y con ello que "el gasto político sigue en aumento" y que "no se ha hecho la reestructuración de la Administración socialista", por lo que se ha lamentado de que "han convertido la Administración andaluza en la más cara de la historia de Andalucía", además de considerar que "se justifica la ineficiencia en la falta de financiación".

"Esta remodelación no viene a solucionar los problemas de Andalucía", ha proclamado, antes de advertir de que Andalucía "tiene los sueldos más bajos que el resto de España", así como ha blandido el dato de que 831 andaluces han fallecido entre julio y agosto esperando la dependencia y sin embargo no cesan a la consejera", en referencia a la responsable de Inclusión Social, Loles López.

POR ANDALUCÍA: CAMBIAN LAS CARAS, NO LAS POLÍTICAS; ES UN TIMO

El portavoz adjunto del Grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha sostenido sobre la renovación del gobierno que hizo Moreno a final de julio que es "presentar como un cambio de rumbo lo que es un cambio de caras", por cuanto ha señalado los ejemplos de las consejeras Catalina García y Patricia del Pozo, que han dejado Salud y Desarrollo Educativo para asumir Sostenibilidad y Cultura e inferir entonces que "se cambian de consejerías a pesar de la nefasta gestión".

Delgado ha subrayado que se trata de un gobierno cuya "política que subyace es la neoliberal, el desmantelamiento de Estado del Bienestar" y, con ello, la protección de "sus amigotes, de los grandes intereses económicos", para apuntar que "el presidente de la Junta nos ha acostumbrado a estos movimientos de fachada que es marketing, imagen, poco más".

Tras señalar que en el caso particular de Sanz "le han desmantelado de competencias, le han desvalijado", por lo que ha ironizado que "ahora tendrá más tiempo para venir a la comisión", ha concluido que "esta reestructuración es un timo".