El PSOE critica que el Ayuntamiento de Jamilena incluye una tasa de depuración "sin que haya depuradora funcionando"

JAMILENA (JAÉN), 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jamilena (Jaén) ha criticado que el Ayuntamiento ha presupuestado un ingreso de más de 70.000 euros "a cuenta de una presunta tasa de depuración de aguas a pesar de que la depuradora del municipio no está completamente terminada y, por tanto, ni siquiera ha entrado en funcionamiento".

"Es surrealista. El Ayuntamiento quiere cobrar a los vecinos por un servicio que no se está prestando con una tasa que todavía no existe porque no está ni aprobada", ha afirmado este martes en una nota el portavoz socialista, José María Mercado.

A su juicio, este ingreso que el equipo de gobierno de PP y AUPA ha incluido en los presupuestos municipales aprobados para 2024 supone otro ejemplo "de la insolvencia y la falta de rigor de esta coalición".

En este sentido, ha tildado de "insólito" que el Consistorio "pretenda cobrarle a los vecinos de Jamilena más de 70.000 euros este año por un servicio que no se está prestando y que muy difícilmente se va a prestar" en este 2024.

"Siendo optimistas, la depuradora podría estar funcionando a final de año, por lo que nadie puede entender que el Ayuntamiento quiera hacer caja con los vecinos de Jamilena a costa de un servicio fantasma", ha manifestado.

Se trata, según ha añadido, de "otra ocurrencia más" del que ha calificado como "equipo 200": el equipo de gobierno con "ocho concejales liberados para cobrar más de 200.000 euros anuales de las arcas municipales, una auténtica barbaridad que no se justifica por ningún lado y mucho menos con actuaciones esperpénticas como esta".

"Desde luego, Tomás Liébana se está cubriendo de gloria y demuestra una y otra vez que el cargo de alcalde le queda grande. No está capacitado para dirigir un pueblo como Jamilena", ha subrayado el portavoz del PSOE.

De igual manera, ha apuntado que Elisa Checa, concejala de Hacienda, y por tanto responsable de los Presupuestos, "tampoco está demostrando precisamente ni rigor ni solvencia en un asunto tan serio y trascendente como la elaboración de las cuentas municipales".

En este punto, ha dicho que ambos "deberían aclarar" los motivos por los que "inflan los ingresos" del presupuesto de manera "ficticia". "O no saben montar un presupuesto o lo montan a martillazos con ingresos fantasma para que les cuadren las cuentas y puedan vender propaganda en vez de hechos reales", ha lamentado.

En su opinión, este "no es el equipo de gobierno que Jamilena se merece, ni el equipo de gobierno que PP y AUPA prometieron", punto en e que ha manifestado que "no están a la altura de sus promesas y lo están evidenciando día a tras día con su deficiente gestión".