PSOE-A critica los "cañones de fango" y los "ataques" que "destilan machismo" del PP-A contra Montero

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha sostenido este martes que en el PP-A están "desatados" desde que se ha sabido que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, va a ser la nueva secretaria general del PSOE-A, y ha acusado a los 'populares' de lanzar "cañones de fango" contra ella y "ataques" que "destilan un machismo que no se soporta en pleno siglo XXI".

Así lo ha manifestado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento tres días después de que María Jesús Montero fuera proclamada como nueva secretaria general del PSOE-A en sustitución de Juan Espadas, en el marco del proceso congresual abierto entre los socialistas andaluces, y que culminará en el cónclave programado para los días 22 y 23 de este próximo mes de febrero en Armilla (Granada).

Ángeles Férriz ha ironizado señalando que, "viendo el fervor" del PP, "estamos viendo" que dicho partido "está tremendamente contento con la llegada de la nueva líder" del PSOE andaluz, y a renglón seguido ha lamentado que al PP-A "se le haya atragantado la mayoría absoluta" que alcanzó en las elecciones andaluzas de 2022 "una vez que María Jesús Montero dirige" la federación socialista.

"Mira que trabajan poco en el Gobierno" andaluz que preside Juanma Moreno, "pero desde luego esta semana están desatados", ha seguido comentando Ángeles Férriz, que en ese punto ha señalado que "es increíble lo que mueve María Jesús Montero, que ha sido capaz hasta de mover al Gobierno andaluz".

La portavoz parlamentaria ha advertido de que "nunca" antes había visto a "un partido político" como el PP "más preocupado por el proceso interno de otro" como es el PSOE-A, y en esa línea ha puesto de relieve que los 'populares' "llevan dos meses que no se quitan de la boca el proceso" interno del PSOE andaluz.

"Ellos que son más de procesos al estilo (Pablo) Casado, de usted denuncia la corrupción, lo quito en dos días y traigo otro en dos días también, creo que estarán sorprendidos de que haya varios candidatos, de que los militantes puedan recoger avales, de que haya unas normas y unos plazos, deben estar totalmente fascinados, y por eso están tan volcados con el proceso interno del PSOE-A", ha ironizado la portavoz socialista en referencia a los 'populares'.

LOS SOCIALISTAS "HEMOS ACERTADO" CON MONTERO

Ángeles Férriz ha defendido igualmente que la llegada de María Jesús Montero al liderazgo de su partido "sin duda es el mejor escenario para el PSOE y el peor para el PP", porque la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda "es la mejor opción para los andaluces, y por eso el PP está como está", y "está claro que no le gusta" la nueva secretaria general del PSOE-A, "lo cual es la prueba más evidente de que hemos acertado" con su elección, ha considerado la portavoz.

En ese contexto ha enmarcado los "insultos" y "ataques" del PP-A contra Montero, siguiendo "el mismo 'modus operandi' al que nos tiene acostumbrados" --ha opinado Ángeles Férriz-- el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que permanece "como si no hubiera roto un plato en su vida de moderado" mientras que, paralelamente, "su gobierno y su partido" se mueven "sin escatimar en desprecios, en insultos, en ataques", y "han puesto todos los cañones, los de San Telmo y los del Partido Popular, del fango y de la porquería, apuntando a María Jesús Montero", ha denunciado.

Férriz ha sostenido además que dichos ataques están "destilando un machismo que no se soporta en pleno siglo XXI", y al respecto, y aludiendo a las críticas sobre que Montero vaya a compaginar la Secretaría General del PSOE-A con sus cargos en el Consejo de Ministros, se ha preguntado si es que "una mujer no tiene capacidad para tener una responsabilidad institucional y una orgánica", y si es que el expresidente del PP-A y exministro Javier Arenas sí podía, pero María Jesús Montero no.

"Esto rezuma machismo por los cuatro costados", ha sentenciado la portavoz parlamentaria del PSOE-A, que ha pedido a los representantes del PP "que se tranquilicen, porque cuanto más nos atacan, más fuertes nos hacen", ha advertido antes de agregar que los 'populares' "tendrán que hacer la digestión antes o temprano, porque mientras ellos tardan en hacer la digestión, Andalucía va de mal en peor".