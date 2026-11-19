Los diputados del grupo provincial socialista critican que el presupuesto para 2027 que contempla el equipo de gobierno del PP reduce la inversión para obras públicas y no da respuesta a los municipios. - PSOE GRANADA

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Granada ha criticado que el presupuesto para 2027 que contempla el equipo de gobierno reduce la inversión para obras públicas y no da respuesta a los municipios. Los socialistas rechazan unas cuentas que aseguran que han sido elaboradas sin consenso y sobre las que aseguran que no refuerzan la autonomía de los ayuntamientos, mantienen las carencias de asistencia técnica y relegan la lucha contra la despoblación.

Así, en rueda de prensa este jueves, los socialistas han dicho que el presupuesto del PP "vuelve a anteponer los intereses de la propia institución y la proyección política de su presidente a las necesidades de la provincia". Y dicen que las cuentas, a pesar de aumentar gracias a la financiación del Gobierno de España y fondos europeos, "no garantizan más recursos ni autonomía para los ayuntamientos, reducen la dotación de Obras Públicas y Vivienda y no ofrecen respuesta a la despoblación o las dificultades de los municipios para ejecutar inversiones".

La portavoz socialista, Fátima Gómez, ha lamentado que el PP haya vuelto a diseñar unos presupuestos "con el rodillo de su mayoría absoluta, sin diálogo con los grupos políticos y sin incorporar ninguna de las propuestas y sugerencias que el PSOE ha trasladado al presidente provincial", muchas fruto de las demandas de alcaldes y concejales de Granada.

"Nos encontramos con un presupuesto hecho de espaldas a los municipios y que no va a mejorar la calidad de vida de la gente", ha señalado Gómez, que ha cuestionado que el incremento de las cuentas se traduzca en más recursos para los pueblos. "Este proyecto responde más a la promoción del presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez que a una verdadera planificación de las prioridades provinciales", ha aseverado.

Por otra parte, ha dicho que "se adquieran bienes y se destina dinero a su arreglo, hipotecando así el futuro de la Diputación en competencias impropias mientras se dejan en segundo plano las que realmente le corresponden.

Junto a la diputada provincial Carolina Higueras, el diputado Ismael Padilla ha subrayado que el aumento presupuestario no puede confundirse con una mejora de la financiación municipal y ha defendido que "la Diputación debe estar al servicio de los alcaldes y alcaldesas, no decidir por ellos en qué tienen que gastar cada euro. Los municipios necesitan financiación flexible para atender sus prioridades, no vivir permanentemente tutelados por la institución".

Padilla ha reclamado un refuerzo de la asistencia técnica a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, que encuentran dificultades para redactar proyectos, tramitar expedientes, gestionar subvenciones y sacar adelante contrataciones.

"No sirve de nada anunciar millones de euros en inversiones si después los municipios no tienen personal técnico para ejecutarlas. El presupuesto también tiene que presupuestar la capacidad de hacer realidad los proyectos", ha incidido.

En este sentido, ha llamado la atención sobre la reducción del 2,26% en el presupuesto de la Delegación de Obras Públicas y Vivienda respecto al ejercicio anterior, con alrededor de 1,5 millones de euros menos, pese al crecimiento global de las cuentas. Una decisión que, según Padilla, "resta capacidad a la Diputación para atender las necesidades de carreteras provinciales, infraestructuras y obras municipales".

Los socialistas también han echado en falta una estrategia provincial ambiciosa frente a la despoblación, que garantice servicios públicos, vivienda, transporte, empleo y oportunidades para que la población pueda desarrollar su proyecto de vida en los pueblos. Del mismo modo, han criticado que el presupuesto no contemple una apuesta cultural vertebradora que implique a los 174 municipios, apoye a los artistas y compañías granadinas y aproveche la oportunidad de Granada 2031 para hacer de la cultura un instrumento de cohesión territorial y dinamización económica.

A estas carencias, y a juicio del PSOE, se suma "la falta de ejecución de las inversiones anunciadas" y tras situar en torno al 60% el grado de ejecución presupuestaria de este año, Padilla ha advertido de que "presupuestar no es ejecutar y este equipo de gobierno lleva tres años ejecutando muy poco y eso significa que euro que no se ejecuta, euro que no llega a los granadinos y esta provincia tiene problemas muy serios, como un servicio de bomberos a más de una hora de determinadas comarcas".

"El presupuesto tiene mucho titular pero poca contundencia pero no sabemos realmente ni cuánto dinero llega a los pueblos, cuántas obras se terminan ni cuántos problemas se resuelven", ha afirmado.

Por último, el PSOE ha defendido que las prioridades de la Diputación deben ser facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, apoyar a las familias con más dificultades, generar oportunidades laborales en el medio rural y dotar a los ayuntamientos de recursos y herramientas para atender las demandas de sus vecinos y vecinas. "La provincia necesita una Diputación que ayude a sus municipios", han defendido.