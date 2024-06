PSOE-A critica a Junta "inaceptables palabras" sobre el TC en previsión de sentencia favorable a recursos del caso ERE

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, ha calificado este lunes de "inaceptables palabras" el pronunciamiento que hizo el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, la semana pasada sobre el seguimiento que haría la Junta de Andalucía de la sentencia del Tribunal Constitucional ante el recurso de los exaltos cargos socialistas condenados por prevaricación en el caso ERE y de la que el diario El País ha avanzado que la ponencia de la sentencia se cuestiona el fallo sobre ese delito.

Aguilar, en rueda de prensa en la sede regional socialista, se ha lamentado también de "un tono inaceptable de amenaza", que ha concretado en el hecho de plantear que "estarán muy atentos a qué magistrados del Tribunal Constitucional se van a abstener".

"Son rechazables, inaceptables y antidemocráticas estas afirmaciones del señor Fernández-Pacheco", ha proclamado el también parlamentario autonómico, quien se ha lamentado de que "no se puede poner permanentemente en cuestión a los tribunales, como hace el Gobierno del Partido Popular", una reacción que ha vinculado a la intuición de que "determinadas resoluciones judiciales puedan no serle de su agrado".

El dirigente socialista ha planteado que "las resoluciones judiciales son discutibles, se pueden discutir" para precisar entonces "lo que no se puede poner en cuestión es la independencia de todo un Tribunal Constitucional y esgrimir que "éste no es el concepto de independencia que prevé nuestra Constitución", y reprochar seguidamente al Partido Popular "cómo pretende siempre manipular el Poder Judicial", afirmación que ha sustentado en su posición sobre "la no renovación del Consejo General del Poder Judicial".

"Son palabras inaceptables que ponen en solfa el talante democrático del Gobierno de Moreno Bonilla, concretamente, de su portavoz que ha realizado estas manifestaciones", ha remachado Aguilar su pronunciamiento.