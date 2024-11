PSOE-A critica que la Junta "intente justificar la corrupción sanitaria" argumentando que "salvaban vidas" en pandemia

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha reprochado este jueves al Gobierno del PP-A que "intente justificar la corrupción sanitaria" vinculada a contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) realizados por el procedimiento de emergencia argumentando que, con ellos, "salvaban vidas" en el contexto de la pandemia derivada de la Covid-19.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz, y al hilo de una pregunta que la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha dirigido a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, al día siguiente de que esta última compareciera en el Pleno a propósito de dichos contratos que han denunciado los diputados del PSOE-A.

La portavoz socialista ha señalado que a la consejera le ha tocado un "papelón" al tener que "defender las prácticas corruptas del Gobierno" de Moreno, y ha llamado la atención acerca de que en su comparecencia de este miércoles "defendió con ahínco a los tres gerentes" del SAS "imputados" tras la denuncia del PSOE-A, aunque "a una más que a otros", ha puntualizado Ángeles Férriz en referencia a la actual gerente, Valle García, a quien la consejera defendió expresamente este miércoles.

Tras ello, la representante del PSOE-A ha preguntado a Rocío Hernández si "defiende a los interventores de la Junta de Andalucía", y si cree "que actuaron e informaron conforme a la ley o cree que los interventores mienten".

La consejera de Salud le ha respondido que ella muestra "el máximo respeto a la Administración y, sobre todo, a la Justicia", tras lo que Ángeles Férriz le ha comentado que "parece que no defiende a los interventores de la Junta".

"Seguramente será porque hay 19 informes demoledores de la Intervención que consideran sus contrataciones de emergencia fuera de la ley", y que son informes elaborados por "empleados públicos" de la administración andaluza, que hicieron "a posteriori" de la realización de los contratos porque por parte del Gobierno andaluz "se cargaron los controles previos", le ha reprochado Férriz a la consejera, a quien ha agregado que, "si hubiera habido controles previos, ustedes no hubieran podido contratar de esa manera tan corrupta".

La portavoz socialista ha compartido con la consejera que es cierto que "morían cientos de personas cada día" durante la pandemia, pero le ha advertido de que "no estamos hablando de eso", y desde el Gobierno del PP-A "lo saben", por lo que le ha pedido que "dejen de pitorrearse de la gente, porque si estuviéramos hablando de eso no estaría un juzgado y un fiscal Anticorrupción investigando sus contratos de emergencia, ni habría tres gerentes imputados, todos de la etapa" de Juanma Moreno como presidente de la Junta, ha subrayado.

"Aquí de lo que estamos hablando es de que ustedes contrataron diciendo que había una emergencia cuando ya no había emergencia, porque querían contratar a dedo, sin control, sin publicidad, a sus amigos de la privada para forrarlos de dinero al tiempo que destrozaban la pública", ha continuado espetando la portavoz socialista a la consejera, a la que ha dicho que la han puesto "de quitavergüenza y lo tiene muy difícil".

Dicho esto, la representante del PSOE-A ha afeado a Rocío Hernández que "lo más repugnante e indigno que hizo" en su comparecencia de este pasado miércoles y que "ha hecho hoy" --este jueves-- el presidente de la Junta "es intentar justificar la corrupción sanitaria" argumentando que "salvaban vidas", y ello después de que la consejera se preguntara en su comparecencia "cuántas vidas se hubieran perdido si no hubiéramos contratado a dedo con nuestros amigos de la privada".

"¿Qué pasa, que la vida solo se puede salvar con sus amigos de la privada, no se pueden salvar vidas reforzando la sanidad pública?", le ha preguntado la portavoz socialista a la consejera, al igual que "por qué, si había emergencia para salvar vidas en el 2021, el 2022, el 2023 y en el 2024, despidieron a 18.000 profesionales, cerraban quirófanos de la pública, desmantelaban hospitales públicos y destrozaban la atención primaria de la pública".

PSOE-A: EL GOBIERNO DEL PP-A "HA DESTROZADO VIDAS"

Así, Férriz ha concluido espetando a la consejera que desde el Gobierno del PP-A "no han salvado vidas", sino que "han destrozado la vida a miles de sanitarios y a millones de andaluces que andan desesperados en los centros de salud y en los hospitales, gastándose el dinero que no tienen en seguros y en médicos privados". "Algún día en esta tierra se sabrán las vidas que se han perdido, los andaluces que han muerto sin un diagnóstico y un tratamiento a tiempo por culpa de su indecente gestión", ha advertido Ángeles Férriz para finalizar sus reproches a la consejera.

Rocío Hernández le ha replicado que cree que "no entendieron los datos" que ella expuso en su comparecencia de este miércoles o "la envergadura" de los mismos, y se ha limitado a reiterar que en el SAS "no se hizo ningún contrato de emergencia después del 17 de mayo de 2023", cuando "seguíamos todavía en situación de pandemia", y que "las adendas no son contratos".

De igual modo, la consejera ha reiterado su defensa de que en el contexto de pandemia "había que seguir salvando vidas, que tratar a los pacientes Covid y a aquellos pacientes no infectados" por dicho virus, y ha concluido reivindicando el trabajo de los sanitarios, que "no paramos nunca", y el "compromiso" de la Consejería de Salud y Consumo y del Gobierno de la Junta que "sigue invirtiendo y trabajando para los andaluces", ha finalizado Rocío Hernández.