PSOE critica a la Junta por "recortar un 8,26%" la subvención a programas de atención a temporeros en Jaén

JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha criticado el "recorte en un 8,26 por ciento la Línea 6, el principal programa de subvenciones que la Junta de Andalucía destina a la atención de personas temporeras y migrantes en situación de vulnerabilidad".

Según los socialistas, Jaén es en este caso una de las provincias andaluza más castigada, con un recorte de 38.058 euros, pasando de los 460.532 del año 2024 a los 422.474 del 2025. Este recorte, ha dicho el PSOE en un comunicado, "pone en riesgo la capacidad provincial para atender dignamente a las personas llegadas para las campañas agrícolas que se desarrollan en la provincia".

La secretaria de Políticas Sociales del PSOE de Jaén, Ángeles Díaz, ha defendido que "Jaén siempre ha sido un referente en la atención de personas temporeras gracias a su modelo de red de albergues, que garantizaba una acogida digna y un apoyo integral". Sin embargo, "desde que el Partido Popular llegó a la Junta de Andalucía, este modelo ha sido desmantelado y llevado a la insignificancia".

Estos recortes están suponiendo, según Díaz, que los municipios "tengan que asumir los costes crecientes, reduciendo la calidad y cantidad de la atención social, aumentando la vulnerabilidad y la exclusión social de estas personas".

"Esta es la verdadera cara del gobierno de Moreno Bonilla, presumir de políticas sociales mientras recortan recursos, reducen albergues y desatienden a los más vulnerables. No podemos permitir que esta dejación continue", ha expresado Díaz.

El PSOE de Jaén ha exigido que la Junta de Andalucía restituya el modelo de atención con recursos, coordinación y compromiso real a través del incremento de la partida presupuestaria destinada a la Línea 6 y a los programas de atención, garantizando "una financiación adecuada y proporcional" a la realidad social y económica actual.