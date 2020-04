El PSOE-A critica que la Junta siga "confrontando" con el Gobierno para "sacar partido" a la crisis

CÓRDOBA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, Jesús María Ruiz, ha criticado este martes que el Gobierno andaluz de PP y Cs "se dedique a seguir confrontando" con el Ejecutivo central, pues, "en lugar de sumar, pretende dividir y sacar partido a la crisis sanitaria del coronavirus, mintiendo con respecto a los medios de protección que el Gobierno de España ha enviado a Andalucía".

En este sentido, Ruiz ha asegurado en un comunicado que "es lamentable que el Gobierno andaluz siga instalado en el autobombo y hable de supuestos éxitos y una supuesta anticipación en la crisis del coronavirus que no son ciertos", porque, según ha lamentado, "mientras eso ocurre, nuestra comunidad registra el porcentaje más alto de sanitarios infectados y siguen muriendo personas en las residencias de ancianos".

El parlamentario socialista ha añadido que "la Junta de Andalucía sigue ocultando a los ayuntamientos una información que debe darle para su uso exclusivo y fundamental para que puedan seguir trabajando durante el Estado de Alarma", y ha criticado que "la Consejería de Salud amenaza a los profesionales, prohibiéndoles que emitan ningún tipo de opinión o información, ni siquiera sobre las condiciones en que realizan su trabajo", de forma que "el chantaje y la amenaza vuelven a estar presentes en el Gobierno de la Junta".

El parlamentario andaluz del PSOE-A por Córdoba ha asegurado, además, que "es lamentable" que el Gobierno andaluz de PP y Cs "pretenda engañar a los trabajadores sanitarios y al conjunto de la población diciendo que los profesionales de la sanidad pública andaluza van a percibir una cantidad económica superior, porque no es cierto".

"La Junta no va a incrementar, ni va a compensar económicamente la jornada de los trabajadores sanitarios", según ha insistido Ruiz, quien ha añadido que "lo que se ha hecho es adelantar al mes de abril la parte de la productividad que los profesionales perciben todos los años en el mes de junio".

De este modo, según ha explicado el también secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba, "la Junta, no solo no compensa a los profesionales de la sanidad y no les añade valor retributivo como agradecimiento por su trabajo, sino que pretende engañar a la población porque lo que hace es recortarles un 15 por ciento".

Así, Jesús María Ruiz ha pedido al Ejecutivo que preside el popular Juanma Moreno que aclare "las medidas que está tomando para que disminuyan los contagios en la comunidad andaluza, para proteger a las residencias de mayores, tanto a los profesionales, como a los residentes, y qué medidas está tomando para disminuir ese porcentaje de profesionales sanitarios que han resultado infectados".

"Lo que tiene que hacer el Gobierno andaluz --ha concluido-- es defender a la población, dejar de mentir, asumir sus errores y aunar esfuerzos con el Gobierno de España", porque "es el momento de que todos nos unamos para que podamos vencer al coronavirus".