PSOE-A critica que Moreno "no mueva un ápice" para "reconducir" la comisión de recuperación impidiendo a Vox presidirla

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSOE-A Manuel Jiménez Barrios ha criticado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "no se ha movido un ápice de algo que ha causado estupor y asombro en la sociedad andaluza", que es "entregarle" a Vox la presidencia de la comisión parlamentaria para la recuperación de Andalucía tras la pandemia del coronavirus, y ha reiterado su llamamiento al Gobierno de PP-A y Cs para que "reconduzca esta situación".

En una rueda de prensa desarrollada de forma telemática, el portavoz socialista ha defendido la necesidad, a su juicio, de que "todos estemos en el consenso y el acuerdo" en torno al trabajo que hay que desarrollar en esta "importante" comisión, pero ha lamentado que "no parece" que Moreno "esté en esa intención", lo que, según ha opinado Jiménez Barrios, es "una clara evidencia de la situación de debilidad en la que se encuentra", y de que PP-A y Cs están en el Gobierno andaluz "de rodillas ante la ultraderecha" de Vox.

El portavoz socialista ha considerado que "no parece sensato que, cuando tanta gente le está pidiendo al presidente de la Junta que, dada la trascendencia y la necesidad" de los trabajos de dicha comisión, no "reconsidere" su actitud, de forma que "se constata claramente que no es capaz de dar un golpe sobre la mesa" para ello.

Jiménez Barrios ha remarcado que el PSOE-A ha realizado "varios ofrecimientos" para volver a la comisión, que decidió abandonar tras conocer que Vox ocuparía la presidencia con los apoyos de PP-A y Cs, y ha subrayado que entre dichas propuestas figura permitir que algún diputado de una de las dos fuerzas que sustentan el Gobierno andaluz sea quien presida la comisión.

Pero, según ha criticado, al presidente de la Junta, "sus socios de extrema derecha (Vox) le exigieron que claudicase y le ofreciera la presidencia" de la comisión "o, si no, no iban, y eso evidencia la debilidad política" de Juanma Moreno, así como "la falsa moderación de la que hace gala", según ha continuado antes de criticar que el jefe del Ejecutivo autonómico tampoco haya tenido "el detalle de llamar" a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, después de que ella le haya ofrecido "sentarse en una mesa y reconducir el Presupuesto" de la Junta y "apoyar las modificaciones presupuestarias necesarias" para afrontar la "dura crisis" económica derivada de la pandemia.

Jiménez Barrios ha enfatizado que "está en manos" del presidente de la Junta "hacer lo sensato, lo que se espera, lo que es de sentido común", y ha trasladado de nuevo "públicamente" la "voluntad de acuerdo y de diálogo" del PSOE-A, y su "mano tendida", que, no obstante, "no puede recibir un manotazo del presidente de la Junta, del PP o de Ciudadanos", según ha apostillado.

"La situación que todavía vivimos con el virus y sus consecuencias para la economía y el empleo exigen políticos de altura para arrimar el hombro y de verdad afrontar lo que viene, que será duro", a tenor de las previsiones de los distintos analistas económicos, según ha abundado Jiménez Barrios, que ha defendido que el contexto actual requiere de "la alianza de todas las formaciones políticas y de los sectores económicos y sociales de Andalucía".

El portavoz socialista ha concluido que al PSOE-A "le encantaría volver" a dicha comisión, pero mantiene como condición "clave" para ello que se "tiene que apartar a la ultraderecha" de su presidencia, según ha remarcado Jiménez Barrios.