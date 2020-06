Vox sigue “tendiendo la mano” a PSOE-A y Adelante para que vuelvan a la comisión y sean "útiles" a andaluces

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la comisión para la recuperación económica y social de Andalucía creada en el Parlamento, el diputado de Vox Manuel Gavira, ha manifestado que siguen "tendiendo la mano" a los grupos de PSOE-A y Adelante para que participen en los trabajos de esta comisión, de manera que dejen de "anteponer intereses partidistas" y sean "útiles" a los andaluces.

En rueda de prensa tras la celebración de la primera reunión de la comisión, que fue constituida el pasado lunes 25 de mayo, Gavira ha manifestado que el ambiente entre los grupos que han participado ha sido positivos, y se ha llegado a acuerdos para que la comisión funcione, teniendo como objetivo fundamental la recuperación económica y social de Andalucía. Se trata, según ha dicho, de que esta comisión sea una "fuente de conocimientos" para que el Gobierno andaluz adopte las iniciativas que considere oportunas.

Para Gavira, el hecho de que PSOE-A y Adelante no acudan a la comisión es un "hecho muy grave" porque esos dos partidos representan a muchos andaluces. "El ejercicio de responsabilidad lo tienen que hacer ellos", ha dicho Gavira, quien ha lamentado que una vez más estén anteponiendo "los intereses partidistas a los de los andaluces".

Ha agregado que a esos partidos les interesa "quién dirige la comisión" y no el objetivo de la misma y están en una "argumento de confrontación que es absolutamente falso". "Pretendían encabezar la comisión, pero cuando sus estrategias no les han dado su fruto, ahora su estrategia mediática es no querer comparecer", ha dicho el diputado de Vox, para quien eso es algo que ambos partidos tendrán que "explicar a los andaluces", porque aquí lo importante no es "quién encabeza la comisión, sino sus trabajos y el resultado".

Asimismo, ha recalcado que esos partidos deben hacer un "ejercicio de superación mental" y pensar que ya no están en el 2 de diciembre de 2018. Eso sería, en su opinión, "lo útil", porque lo "inútil" es hurtar a los andaluces de las propuestas que puedan hacer en la comisión.

Gavira ha considerado que el plazo para que PSOE-A y Adelante vuelvan a la comisión debería finalizar cuando echen a andar las subcomisiones que se han creado. El planteamiento inicial era que PSOE-A, PP-A, Ciudadanos y Adelante presidieran, cada uno, una subcomisión, pero ante la ausencia de PSOE-A y Adelante, de manera provisional, dos subcomisiones son presididas por el Grupo Popular y otras dos por Cs.

La comisión estará compuesta por 21 miembros, con cuatro subcomisiones -la de Sanidad y salud pública, la de Reactivación económica, la de Servicios sociales y demás servicios esenciales y la de Medidas de carácter estatal-- que contarán con dos presidencias del PP-A y otras dos de Ciudadanos de manera provisional por si PSOE-A y Adelante "recapacitan" y vuelven a esta comisión. "Una vez comiencen a trabajar en cada subcomisión quedarán establecidas las presidencias", ha señalado Gavira.

Hasta este viernes 5 de junio los grupos parlamentarios tendrán de plazo para registrar su lista de solicitud de comparecientes y hasta el 12 de junio para la solicitud de documentación. Así, en la próxima reunión del lunes 8 de junio quedará establecido el índice de temas a tratar, el listado de comparecientes y de documentación, y el calendario de trabajo, que incluso llegará a "algunas jornadas de agosto".

La Comisión aprobará una relación de documentaciones a solicitar a las administraciones, instituciones, entidades y expertos que se considere, a propuesta de los grupos parlamentarios. Esta documentación será distribuida por la mesa de la Comisión a los grupos parlamentarios en cuanto esté disponible.

Según ha explicado Gavira, las primeras comparecencias podrán empezar "en dos o tres semanas" y, en total, se aprobará una relación cerrada de comparecientes de "hasta un máximo de 64, inicialmente 16 por grupo de trabajo".

En cuanto a la elaboración del dictamen, cada grupo de trabajo debe elaborar un Informe, a partir de los documentos y testimonios que se hayan ido analizando en cada una de sus sesiones. Este informe, que será redactado por el coordinador del Grupo de Trabajo, se trasladará a los miembros del grupo una vez haya concluido la actividad de los mismo. Si alguno de los grupos discrepase del contenido del mencionado informe, podrá realizar las posiciones particulares que considere oportunas que serán elevadas, junto al Informe a la Comisión para su debate previo a la elaboración del Dictamen definitivo. Este Dictamen será votado en la última sesión de la Comisión, y deberá ser aprobado por la mayoría de sus miembros. En el caso de aquellas posiciones particulares que no sean incorporadas, éstas podrán reservarse para su consideración por el Pleno.

Gavira también ha informado de que se creará una dirección de correo electrónico para que los ciudadanos pueden remitir sus aportaciones a la comisión.