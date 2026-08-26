PSOE-A critica que Moreno utilice el narcotráfico para "confrontar" con el Gobierno "con lo que tiene en su casa" del PP

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez atiende a los medios de comunicación. A 26 de agosto de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, atiende a los medios - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz María Márquez ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), pretenda "abrir un frente de confrontación con el Gobierno de España" valiéndose para ello de temas relacionados con el narcotráfico, "con lo que tiene en su casa" --en referencia a su partido político, el PP-- en esa materia.

Así lo ha apuntado la también vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios en el Parlamento andaluz después de que Juanma Moreno anunciara hace unos días que había remitido una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que le traslada su "preocupación" ante el hecho de que Andalucía se haya convertido "en base de operaciones" de diferentes clanes y redes de la droga.

Además, Moreno ha reclamado al Gobierno de España que recupere la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur), para combatir las mafias de la droga.

"Yo no sé si Moreno Bonilla tiene poca memoria o la cara más dura que el cemento", ha comentado al respecto María Márquez, que a renglón seguido se ha preguntado "cómo se atreve" el presidente de la Junta a "hablar de narcotráfico y de medidas contra el narcotráfico con la que tiene en su casa".

Al respecto, ha puesto de relieve que "hay 43 personas imputadas en el PP de Almería en materia de narcotráfico", en el marco de "una de las tramas de corrupción más dramáticas de este país", según ha abundado la representante socialista antes de insistir en preguntarse si, "con lo que tiene en su casa", Moreno "va a hablar de narcotráfico y va a dar lecciones a los andaluces" al respecto.

María Márquez ha aludido también en ese punto a "lo que está pasando en Marbella, lo que ha pasado este verano", con "la condena que ha habido en el mes de julio al hijastro de la alcaldesa" marbellí, Ángeles Muñoz (PP), "también por narcotráfico".

Por ello, la dirigente socialista ha emplazado al presidente de la Junta a que "se tape un poquito" y "limpie su casa" antes de utilizar "las estrategias de comunicación que quiera para desviar la atención y no hablar de lo realmente importante, que son los problemas de los andaluces".

COMPETENCIAS DE LA JUNTA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Además, María Márquez ha advertido además de que por parte del Gobierno de Moreno no se ha hecho "nada de lo que tiene que ver con las competencias de la Junta de Andalucía en materia de narcotráfico", y al hilo ha indicado que "no se han puesto en marcha los incentivos a los empleados públicos en las zonas especialmente castigadas por el narcotráfico o más vulnerables afectadas" por ese asunto.

"No han hecho nada dentro de las competencias que tiene la propia Administración autonómica para poner todos los recursos a disposición del combate de esta lacra", ha criticado la representante socialista antes de aseverar que "ya está bien" de que Moreno, que ha estado "desaparecido" en relación "a los problemas" de los andaluces que se han registrado este verano, como los incendios forestales, aproveche "la mínima de cambio para confrontar con el Gobierno de España".

La portavoz ha querido dejar claro que desde el PSOE-A van a estar "siempre en la defensa de los intereses de los andaluces", pero ha insistido en criticar que Moreno adopte esa actitud cuando "tiene mucho que callar en ese sentido", por lo que "primero" debería limpiar "su casa, que haga las cosas bien y que después dé lecciones al resto y exija cómo está haciendo".

A preguntas de los periodistas, la representante del PSOE-A ha agregado que, "mientras que haya una situación de riesgo, de vulnerabilidad, de peligro, todos los recursos" que se pongan por parte del Gobierno de España contra el narcotráfico "nos van a parecer pocos", pero en su partido rechazan que se realice "un debate tramposo" como el que, a su juicio, "está intentando hacer" Juanma Moreno.

En esa línea, ha aseverado que no vale que el presidente 'popular' andaluz "se ponga siempre delante de una cámara para confrontar con el Gobierno de España, y que dé la espalda a cualquier debate que tenga que ver con sus competencias", y al respecto ha enfatizado que la Junta las tiene "para combatir el narcotráfico", por lo que el Gobierno andaluz debe "trabajar" para garantizar "de alguna manera mayor seguridad a los ciudadanos, a los andaluces".

SOBRE EL OCON-SUR

De igual modo, a María Márquez le han preguntado si cree que fue un error desactivar la unidad OCON-Sur y si piensa que ésta se debería volver a activar, y al respecto ha respondido que "hay una verdad a medias en ese sentido que está utilizando" el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, porque dicha unidad "no se ha desactivado".

"Se han distribuido las competencias, pero no se ha desactivado", ha matizado María Márquez antes de criticar que desde la Junta "están diciendo que algo se ha quitado cuando no se ha quitado", y "están generando alarma de manera innecesaria".

"Están utilizando cada cosa que pueden para no hablar de los problemas que tiene el Gobierno de la Junta de Andalucía encima de la mesa, que son muchos, y el único camino que cogen siempre es confrontar con el Gobierno de España", ha continuado comentando la portavoz socialista antes de agregar que "mentir en torno a la seguridad de la ciudadanía es muy peligroso y muy irresponsable".

En ese punto, ha aludido a otros problemas que aprecia actualmente en Andalucía, como la situación de la sanidad pública, donde "los hospitales siguen colapsados, los centros de salud no han abierto por las tardes" este verano, o en materia educativa, con colegios donde "sigue habiendo problemas de bioclimatización" y de "mantenimiento", así como en relación al sistema de la dependencia y al acceso a la vivienda.

María Márquez ha concluido instando a la Junta a que haga "todo lo que tenga que hacer" si hay "problemas de seguridad serios, reales, gravísimos en estos momentos" en Andalucía, y que no se dedique "sólo" a "confrontar con el de enfrente", sino que la administración autonómica "ponga todos los recursos que tenga que poner" para hacer frente a esa situación, ha zanjado la portavoz socialista.