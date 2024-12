PSOE cuestiona el futuro vallado en Despeñaperros (Jaén) y García señala "la protección de la vegetación" como objetivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cuestionado el vallado previsto en el Parque Natural de Despeñaperros (Jaén) y ha preguntado por su "verdadera motivación", mientras que la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha defendido que el "único objetivo" es "la protección de la vegetación frente al daño que la fauna pueda causar".

Sobre esta actuación se ha debatido este miércoles en comisión parlamentaria a través de la pregunta formulada por el parlamentario socialista Víctor Torres, quien ha recordado que existe un expediente para duplicar la extensión del citado parque, actualmente todo en el término de Santa Elena, y que supondrá incluir también espacios de Navas de San Juan, Aldeaquemada, Vilches y Santisteban del Puerto.

Ha apuntado que "la aceptación social de este proyecto ya se vio reflejada en abril durante la reunión de la Junta Rectora, que fue un paso previo a esta ampliación", y en los respectivos plenos municipales. Sin embargo, el Parque Natural de Despeñaperros tiene contiguo el Monte de La Aliseda, "que estaba sin vallado y que precisamente ahora la Junta de Andalucía ha decidido cercar con una alambrada".

En este sentido, ha preguntado "cuál es el interés y la verdadera motivación de esta circunstancia". "Los lugareños hablan de otros intereses por parte de la Consejería, de contenido lucrativo, político o electoral", ha dicho.

Torres ha acusado a la Junta de "no poner encima de la mesa los informes técnicos" referentes a la instalación fija del vallado y ha afeado a García que, pese a preguntarle por ellos, "no ha sido capaz de dar respuesta".

"No sabemos si hay informe del director conservador del parque, ni qué informes técnicos hay al respecto", ha declarado. Ha subrayado, igualmente, que el director del parque "ya dijo en abril que esos montes siempre habían estado unidos y que no se había conocido diferencia entre ellos".

Por su parte, la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha recalcado que "el único objetivo de la instalación es la protección de la vegetación frente al daño que la fauna pueda causar" y que no se ha hecho "nada de tapadillo".

Al hilo, ha indicado que en la Junta Rectora del Parque, celebrada el 22 de noviembre de 2023, se informó de la acción que se va a llevar a cabo" y en la "celebrada precisamente ayer se volvieron a dar detalles específicos sobre el proyecto".

"Yo creo que debemos de dejarnos llevar por lo que deciden los técnicos, dentro del Parque Natural de Despeñaperros, que sin duda sabrán, creo yo, más que usted y que yo", ha manifestado la consejera.

También ha rechazado las dudas planteadas desde el PSOE con un "por sus hechos los conocerán", asegurando que el tiempo les "dará la razón", además de recalcar que desde el gobierno autonómico del PP se respetan las leyes y se quiere "el bien general".

"Nosotros no somos los que cometemos ilegalidades, los que arrasamos, los que inventamos, los que mentimos... No, no lo somos. Por eso hoy aquí en Andalucía el Partido Popular gobierna por mayoría absoluta", ha afirmado.

Finalmente, y tras aconsejar a los socialistas "que dejen de mentir", ha defendido que "en la Junta Rectora del Parque se da toda la información que necesiten" y también la ha puesto a disposición del parlamentario Torres, que la había solicitado: "Podrá ver los informes sin ningún problema", ha apostillado.