PSOE-A se declara "preparado" si Moreno convoca elecciones: "Si lo hace es porque esté temiendo asuntos judiciales"

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha proclamado este jueves sobre la reacción de su partido ante una convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía, previstas inicialmente para junio de 2026 de agotarse la legislatura, que "está preparado para cuando el señor Moreno Bonilla quiera convocar" las elecciones.

A preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en la sede provincial, Latorre ha argumentado que si el presidente de la Junta de Andalucía disolviera la Cámara autonómica y "las convoca en octubre, probablemente, es porque esté temiendo a que se le amontonen los asuntos judiciales".

El líder del PSOE de Jaén ha considerado que esa convocatoria electoral anticipada sería con la idea de "evitar todos esos asuntos judiciales turbios de corrupción, especialmente en materia sanitaria, que se le avecinan", en alusión a las diligencias previas sobre la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se siguen en dos Juzgados de Instrucción de Cádiz y Sevilla, en este último caso tras denuncia del Grupo Parlamentario Socialista.