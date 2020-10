PSOE-A defiende el jueves en el Parlamento una batería de medidas para garantizar una vuelta a las aulas segura

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PSOE-A va a defender este próximo jueves ante el Pleno de la Cámara autonómica una Proposición no de Ley que recoge una batería de medidas a aplicar por el Ejecutivo andaluz a fin de garantizar que la vuelta a las aulas en este curso, marcado por la pandemia de Covid-19, se haga con seguridad.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, los socialistas piden que se reconozca el papel de la comunidad educativa por la dedicación mostrada y los esfuerzos realizados durante el confinamiento y el tercer trimestre del pasado curso, así como por los esfuerzos llevados a cabo hasta el momento por el inicio del presente.

El PSOE-A pide que se financien con gastos correspondientes a la comunidad autónoma las labores extraordinarias de higiene, limpieza y desinfección diarias de los centros educativos dependientes del Ayuntamiento, en virtud de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula), por entender que "vienen provocadas por el cumplimiento de las normas emanadas de la Junta para hacer frente al Covid-19 y exceden de la competencia ordinaria del mismo".

Igualmente, también en virtud del referido artículo de la Laula, solicitan que la Junta dote de financiación las obras de infraestructuras que se consideren oportunas para la adecuación de los espacios en los centros a las nuevas circunstancias sobrevenidas; además de costearla realización de PCRs y pruebas de detección de forma periódica y preventiva al personal de los ayuntamientos que desempeña su labor en los centros y al personal de los servicios complementarios --transporte escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares--.

De otro lado, el PSOE-A reclama suficientes mascarillas y los elementos necesarios para la higiene y seguridad para cubrir las necesidades de toda la comunidad educativa, incluyendo alumnado, profesorado y demás personal profesional que preste servicios en los centros educativos.

Y también que la Junta realice un verdadero diagnóstico de las necesidades surgidas en las familias a raíz de la pandemia, tanto académicas y de apoyo y refuerzo educativo; como tecnológico y de conectividad, teniendo en cuenta que sería probable que se diera un nuevo escenario de enseñanzas mixtas y de semipresencialidad durante el curso, en función de la situación sanitaria.

Por último, el PSOE-A reclama que se garantice la prestación de servicios escolares complementarios, especialmente del servicio comedor, para la población infantil en riesgo de vulnerabilidad, durante todo el presente curso escolar.

Para argumentar la PNL, los socialistas sostienen que hasta ahora el apoyo a la comunidad educativa de la Consejería de Educación y Deporte, en particular, y de la Junta de Andalucía en general, durante esta pandemia, "está siendo nulo", para lamentar que si bien profesorado, alumnado y familias hicieron un esfuerzo "ímprobo" durante el confinamiento por mantener la actividad formativa, "hoy siguen soportando una grave situación de incertidumbre no sintiéndose además acompañados por el Gobierno ni por la Consejería que, claramente, no está sabiendo estar a la altura de lo que la ciudadanía necesita y espera de ellos".

"El departamento responsable de garantizar la tranquilidad y seguridad a toda la comunidad educativa estuvo y está desaparecido", lamenta el PSOE-A, que apuesta por la vuelta presencial a las aulas, mientras la situación sanitaria lo permita y "asegurando la salud de todas las personas que asistan al centro".

No obstante, lamentan el "caos" que está provocando la Consejería de Educación, y, por consiguiente, "un incontestable movimiento social" con "reivindicaciones y quejas que están siendo seguidas por todos los sectores de la comunidad educativa y desde todos los rincones de Andalucía".

Censura el PSOE-A que el Ejecutivo de Juanma Moreno "evita ejercer sus competencias y hace recaer todas sus responsabilidades sobre los hombros de los equipos directivos, sin prestar a cambio ningún apoyo, así como sobre los ayuntamientos andaluces" que, a su juicio, son "los grandes olvidados en esta pandemia".