PSOE-A denuncia una "deriva regresiva" de la Junta "por convicciones propias" para diseñar "una Andalucía al estilo Vox"

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha expresado este martes su "preocupación" por la "deriva regresiva" que, en su opinión, "se está produciendo poco a poco en Andalucía" por parte del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A), que "está construyendo una Andalucía al estilo de Vox, pero por convicciones propias, sin necesitar a Vox".

Así lo ha indicado el portavoz adjunto y secretario de Comunicación Política de la dirección del PSOE-A, Josele Aguilar, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que ha dado "algunos ejemplos" para sustentar esa "preocupación" socialista, como "la persecución de la crítica y la censura a la misma" que, según ha denunciado, ha promovido la Junta "en el carnaval de Cádiz", o el "doloroso acontecimiento" que "recientemente ha ocurrido en determinados centros escolares" en las comarcas cordobesas de Los Pedroches y el Valle del Guadiato.

En concreto, el también parlamentario socialista se ha referido a "una iniciativa escolar inocente" que "parece que no ha sido del gusto" del presidente de la Junta, y que ha motivado que desde la Junta "se haya mandado a los inspectores de educación" a esos centros, "seguramente para amedrentar al profesorado y para que sirva de aviso a navegantes, a la comunidad educativa, para que no se organicen actividades de este tipo", según ha alertado Josele Aguilar, que ha considerado "absolutamente inaceptable" lo sucedido y ha exigido "al delegado territorial de Educación" de la Junta en la provincia de Córdoba, y a la consejera del ramo, Patricia del Pozo, "que no se repitan medidas coercitivas de este tipo".

El representante del PSOE-A ha alertado también de "determinados textos" de la Junta con un "tufo de transfobia inaceptable", y ha criticado el convenio que la Consejería de Desarrollo Educativo firmaba este pasado lunes con "una fundación --la Fundación Villacisneros-- con un claro sesgo ideológico, a caballo entre Vox y el PP, para impartir charlas sobre el terrorismo etarra" en centros educativos.

En ese punto, el portavoz adjunto de la Ejecutiva socialista ha dedicado un recuerdo a la figura del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez Becerril (PP) justo el día en el que se cumplen 26 años de su asesinato por parte de ETA, pero ha remarcado que dicha organización terrorista "ya es historia" en España, y el recuerdo de sus crímenes "ha de realizarse sin la instrumentalización política que fundaciones como la concertada por la Junta de Andalucía hacen de la memoria de las víctimas", según ha sostenido.

Josele Aguilar ha cargado así contra el "inaceptable intento de adoctrinamiento" que detecta tras dicha iniciativa de la Junta "claramente política y partidista", y se ha preguntado que si el Gobierno del PP-A "de verdad" pretende "poner en valor la memoria de las víctimas", por qué no actúa "con las asociaciones de las víctimas del terrorismo", en vez de con dicha fundación "con un claro sesgo político muy marcado".

Además, el representante socialista ha llamado la atención acerca de que el mismo Gobierno del PP-A que "boicotea sistemáticamente la Ley de Memoria Democrática, también la de Andalucía, ahora se preocupa de esta manera por la memoria reciente".

"La conclusión de estas dos preguntas es que no estamos ante una iniciativa educativa, sino de adoctrinamiento político que se pretende hacer en las aulas andaluzas", y que desde el PSOE-A van a "denunciar públicamente", según ha advertido el portavoz adjunto y secretario de Comunicación Política de los socialistas andaluces.