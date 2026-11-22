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JAÉN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Puerta de Segura ha denunciado "la falta de previsión y gestión por parte del ayuntamiento sobre la vacante del puesto de directora" de la Residencia de Personas Adultas Discapacitadas y Centro de Día 'Virgen del Carmen'.

El centro lleva sin directora desde principios del mes de octubre, lo que supone más de 50 días sin dirección en el centro, según la secretaria general del PSOE de La Puerta de Segura, Rosario Sánchez, que ha expuesto que esta situación que se está dando es fruto de la "dejadez y desorganización por parte del equipo de gobierno" municipal.

"Desde hace varios meses se sabía de la jubilación de la directora de la residencia de personas adultas discapacitadas y centro de día, por lo que el ayuntamiento ha tenido meses y meses para sacar la convocatoria de la plaza de directora, pero cómo siempre van dejando pasar el tiempo y con ello sus responsabilidades", según se recoge en un comunicado.

Los socialistas han denunciado que en el pasado pleno municipal del día 20 de octubre llevaron varias preguntas acerca de la situación que se está viviendo en la residencia y centro de día ante la falta de dirección, "pero el equipo de gobierno no dio respuesta a estas preguntas alegando la falta de tiempo de estudio de las preguntas para contestarlas en el pleno municipal". "No son capaces ni de dar respuesta a las preguntas que se hacen las trabajadoras, trabajadores, personas usuarias y sus familias, a las que nos sumamos todo el municipio", ha dicho.