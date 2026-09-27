PSOE-A denuncia que Moreno "suspende" en el inicio de curso y "deja sin atender" al alumnado con necesidades especiales

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba - PSOE-A

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha denunciado este domingo que septiembre va llegando a su fin y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "sigue con los deberes sin hacer", dejando a miles de familias y estudiantes andaluces como "los principales damnificados de su nefasta gestión en la educación pública".

En un comunicado, Alba ha advertido de que el inicio del curso escolar "acumula graves deficiencias estructurales en todas las etapas educativas, comenzando por el abandono del alumnado más vulnerable". Ha situado como primera urgencia la atención al alumnado con necesidades educativas especiales ante "la falta" de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de intérpretes de lengua de signos que aún no se han incorporado a las aulas: "¿Cómo puede este alumnado estar integrado y en igualdad de oportunidades si no tiene los recursos que necesita?".

Alba ha exigido a la Junta la dotación inmediata de estos profesionales para garantizar que todos los escolares tengan garantizado su derecho a la educación en condiciones de equidad. Por otro lado, poniendo el foco en las escuelas infantiles, Alba ha denunciado que familias que antes contaban con plaza bonificada ahora "se vean obligadas" a pagar por el aula matinal, el comedor o el servicio de tarde, por lo que ha anunciado que el PSOE-A será "implacable" para exigir la gratuidad total de esta etapa al completo, desde los 0 a los 3 años.

Además, ha reclamado una actualización urgente del precio-plaza de un mínimo de 120 euros para evitar la asfixia y el cierre de las escuelas infantiles, junto a una reducción de las ratios para que las profesionales puedan atender a los menores dignamente.

Para las etapas de Primaria y Secundaria, la dirigente socialista ha exigido garantizar el transporte escolar en las pedanías y ha denunciado que la Junta no aproveche la caída demográfica para reducir el número de alumnos por aula. Como ejemplo, ha señalado la situación del IES Concha Méndez Cuesta, donde se ha iniciado un grupo de segundo de Bachillerato con 37 alumnos.

En cuanto a la Formación Profesional, Alba ha alertado de que la oferta presencial pública es prácticamente inexistente: "Solo se han aprobado 2.000 plazas presenciales para toda Andalucía y el resto se oferta de manera online, empujando a los jóvenes a matricularse en la formación privada porque no encuentran plaza en la pública".

Por ello, ha reclamado al Gobierno andaluz que "cumpla con su obligación de dar cobertura completa a la FP pública para evitar sobrecostes a las economías familiares".

Por último, la secretaria de Educación del PSOE-A ha abordado la situación de la enseñanza universitaria, reclamando para los campus andaluces "una financiación estable y justa" que garantice su continuidad y la formación del alumnado. Alba ha remarcado la necesidad de que la Junta asegure también el acceso a una vivienda accesible para los estudiantes que deben desplazarse para cursar sus estudios superiores.