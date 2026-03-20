PSOE destaca las ayudas del Gobierno a sectores "estratégicos" en la provincia de Granada

Reunión del PSOE con pensionistas de Motril (Granada). - PSOE

MOTRIL (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

La diputada en el Congreso Olvido de la Rosa ha destacado el plan aprobado por el Gobierno frente a la guerra "ilegal" de Trump en Irán, que contempla 80 medidas por 5.000 millones de euros, para, entre otras cuestiones, abaratar el precio del combustible y de la energía; así como ayudas dirigidas a sectores "estratégicos" en la provincia como el campo, la pesca, los transportes o la industria.

De la Rosa ha subrayado el carácter "pacifista" del Ejecutivo con su posicionamiento "en contra del conflicto bélico y su voluntad de ayudar a la ciudadanía en este contexto adverso con la reducción de los impuestos directamente aplicados a los carburantes o a la electricidad".

"Va a suponer un ahorro muy significativo para todas y todos los granadinos", ha dicho la socialista que ha pedido al PP y a Vox, que tantos golpes de pecho se da con la defensa del campo, que "vote a favor de estas medidas para que se hagan realidad y redunde en el bienestar de la gente y en beneficio de los sectores implicados".

Asimismo, ha incidido en el apoyo que el Gobierno de España está brindando a la "gran mayoría social" del país, que en el caso de Motril se traduce en 200 millones de euros al año para los pensionistas motrileños.

"En siete años, todos ellos han visto cómo su pensión ha aumentado de media en 320 euros más al mes respecto al Gobierno de Mariano Rajoy y del PP".

Asimismo, ha recordado otras políticas dirigidas a "cambiar la vida de la gente" como el Real Decreto aprobado hace días en el Congreso con más de 7.000 millones de euros para paliar los daños de las borrascas; y a la defensa de los servicios públicos.

PENSIONES EN MOTRIL

De la Rosa ha mantenido junto al senador Pepe Entrena y al secretario general del PSOE de Motril, Paco Sánchez-Cantalejo, un encuentro con pensionistas motrileños.

Sánchez-Cantalejo ha subrayado el trabajo del Ejecutivo de Pedro Sánchez por "afianzar el Estado de Bienestar" como ocurre con los pensionistas.

En Motril, todos los meses, las prestaciones suponen 14 millones de euros que, "como agua fina, calan en la economía de la zona", ha indicado el socialista que ha resaltado que los mayores son "el sostén de muchos núcleos familiares en nuestro municipio".

"Su pensión va al supermercado, a la tienda de la esquina, a pagar los gastos de sus nietos, a ayudar a los hijos cuando sus sueldos no llegan a final de mes", ha remarcado para afirmar que "es muy importante que las personas tengan esa dignidad al acabar su etapa laboral".