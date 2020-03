PSOE-A dice que "sobran las razones" para secundar la huelga educativa en la calle y niega que sea "ideológica"

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Beatriz Rubiño, ha sostenido este martes que "sobran las razones" para que este miércoles, 4 de marzo, "toda la comunidad educativa y todos estemos en la calle" para secundar la huelga convocada en la educación andaluza, y ha negado que ésta sea "ideológica", como sostiene el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A).

En una rueda de prensa en Sevilla, la portavoz socialista ha realizado un llamamiento a favor de secundar la huelga y las manifestaciones convocadas este miércoles "en todas las capitales de provincia" de Andalucía, y las concentraciones previstas por la tarde, una de ellas en la puerta del Parlamento --coincidiendo con la celebración de un Pleno-- contra el decreto de escolarización aprobado por el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs).

Beatriz Rubiño ha subrayado que dicho "decretazo" descubre "la hoja de ruta" para la educación del "Gobierno de las tres derechas", que "han asomado la patita y revelado cuáles son sus verdaderas intenciones, que pasan por el deterioro a medio y largo plazo de la educación pública en Andalucía con el claro propósito de generar negocio y favorecer intereses privados", según ha sostenido.

Después de que Bendodo haya tachado de "ideológica" esta huelga, la representante socialista ha replicado que esa reacción "demuestra la soberbia" del portavoz del Gobierno andaluz y el "desprecio profundo que le tienen" desde el Ejecutivo "a la comunidad educativa", y ha aseverado que "no se le puede llamar" ideológica a dicha huelga "cuando todos los sindicatos que defienden la educación pública van todos a una en contra de este decretazo" de la Junta.

La parlamentaria socialista ha insistido en tachar de "inútil" este decreto, que "no tiene sentido ni razón de ser porque el 93% de los padres andaluces conseguían plaza" para escolarizar a sus hijos "en la primera opción" de centro que elegían, por lo que "no existía ningún tipo de problema" que fuera a ser solucionado con esta nueva norma, que, según ha remarcado Rubiño además, nace "sin consenso ni diálogo" y "sin escuchar a la comunidad educativa", a la que, a su juicio, el Gobierno de PP-A y Cs "no hace más que despreciar".

En esa línea, ha aseverado que "no se puede hablar de diálogo" cuando a la huelga se van a sumar "todos los sindicatos de la educación pública de Andalucía --UGT, CCOO, Ustea, CGT, ANPE y CSIF--, así como la Codapa, que es la confederación de las asociaciones de madres y padres de la educación pública andaluza, que "se han unido para salir a la calle y protestar contra este decreto", según ha incidido la representante socialista, que ha destacado que a la huelga se han adherido también "asociaciones de gran prestigio" como Asadipre y Adian.

Beatriz Rubiño ha insistido en que el de escolarización es "un decreto que, mal que les pese a las derechas, no favorece en absoluto la libertad de elección de las familias", y, de hecho, es "todo lo contrario", porque "a partir de este momento no serán las familias las que decidan a qué centro educativo van a asistir sus hijos", sino los centros quienes decidirán quienes se van a matricular en ellos.

Según augura el PSOE-A, con este decreto "se dejará por el camino a aquellos alumnos que tengan mayores dificultades, tanto de carácter educativo, porque tengan necesidades educativas especiales", como de carácter "social y económico", y la escuela pública "se va a acabar convirtiendo en refugios de aquellos niños que nadie quiere matricular porque presentan necesidades especiales o no tienen los mismos medios económicos para acceder a la escuela concertada".

"PÉRDIDA" DE UNIDADES EN CENTROS PÚBLICOS

De igual modo, los socialistas prevén que, con este decreto, se va a producir "la pérdida de unidades de centros públicos, pues las aulas se irán vaciando progresivamente", así como "recortes en el profesorado de la educación pública, el trasvase de los mismos a los centros privados", y que la Junta tenga "argumentos necesarios para decir que no tiene por qué invertir en la educación pública en Andalucía".

Ha criticado que, a diferencia de lo que ocurría con los gobiernos socialistas, "no se va a defender a la escuela pública" por parte de la Administración andaluza ahora, sino que "se pretende favorecer el negocio privado y de la concertada".

Tras preguntar "por qué (desde la Junta) lo llaman libertad de elección cuando quieren decir negocio", Rubiño ha aseverado que "la obligación del Gobierno andaluz debe ser, por encima de todo, defender la red pública de centros" en la comunidad, y "no favorecer el negocio privado de amiguetes".

También ha sostenido que este decreto "rompe" el "perfecto equilibrio" que se daba entre la educación pública y la concertada en Andalucía, así como supone "denigrar la educación pública y favorecer los negocios privados".

"No podemos permitir que este decreto profundamente injusto y segregador cree guetos y margine aún más a las zonas deprimidas o en riesgo de exclusión en Andalucía", según ha enfatizado la portavoz socialista, quien ha agregado además que "en educación no cabe la competencia entre centros ni tampoco la creación de escuelas de primera, segunda y tercera categoría".

También ha tachado de "absolutamente inadmisible que se intente dividir al alumnado entre niños ricos y pobres, entre los que pueden pagar actividades extraescolares y otras actividades de la concertada y quienes no", y ha argumentado que, "en un contexto de bajada de la natalidad, lo que debería haber hecho el Gobierno andaluz es apostar por bajar la ratio en las aulas andaluzas, mejorar la atención y los recursos de la educación pública", pero, en vez de eso, "lo que hace es priorizar en este decreto el favorecimiento de la educación concertada y sus patronales", según ha criticado.

PROTAGONISMO DE LA HUELGA EN EL PLENO

Finalmente, Rubiño ha anunciado que la huelga educativa va a ser la "protagonista" en el Pleno del Parlamento de esta semana, con una comparecencia, este miércoles, del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, para informar del decreto a petición, entre otros, del Grupo Socialista, "especialmente preocupado por el grado de confrontación que está provocando este decreto en la comunidad educativa".

Además, el PSOE-A va a dirigir el jueves seis de las siete posibles preguntas que puede plantear en la sesión de control al Gobierno al consejero Imbroda, y ha promovido una moción que será presentada en las diputaciones provinciales y municipios andaluces "en defensa de la educación pública" en la comunidad y "en contra" del decreto de escolarización.

Desde el PSOE-A, según ha continuado Rubiño, consideran "muy importante que en los municipios andaluces se tenga constancia del impacto que puede tener este decreto cuando, a medio y largo plazo, se empiecen a suprimir unidades en la educación pública", de forma que, en dicha moción, los socialistas piden que se realice "de manera efectiva e inmediata una campaña de difusión para promover las matriculaciones en la escuela pública andaluza", porque "la educación pública no se vende, sino que se defiende", según ha zanjado.