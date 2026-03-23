PSOE entrega el premio Las 13 Rosas a la Asamblea de Mujeres de Huelma-Solera y denuncia la "ola machista" de Vox y PP

Acto de la entrega del Premio Las 13 Rosas a la Asamblea de Mujeres de Huelma y Solera. - PSOE JAÉN

HUELMA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado este lunes que "sobran motivos para seguir luchando, alzar la voz y no retroceder ni un milímetro" en la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres, y ha reafirmado este compromiso durante el acto de entrega del Premio Las 13 Rosas --que en su octava edición ha sido concedido a la Asamblea de Mujeres de Huelma y Solera--, subrayando la apuesta por el feminismo y la igualdad con el objetivo de avanzar hacia "una democracia plena" en España, al tiempo que ha advertido de la "ola machista" impulsada por Vox y PP.

La entrega de este reconocimiento, concedido por el PSOE de Jaén con motivo del Día Internacional de las Mujeres, ha tenido lugar en Huelma. Según ha explicado Latorre, la Asamblea de Mujeres de Huelma-Solera destaca "por su compromiso ejemplar con la igualdad y por su apuesta por el territorio", desarrollando talleres formativos, propuestas culturales y actividades de ocio "con voz feminista y reivindicativa".

Asimismo, el dirigente ha señalado que, en medio siglo de democracia, la situación de las mujeres ha mejorado gracias al trabajo de colectivos feministas como este y al "impulso de leyes feministas y de igualdad" aprobadas por los gobiernos socialistas, aunque ha advertido de que "todavía quedan asignaturas pendientes", como el paro femenino, la brecha salarial, los techos de cristal y el terrorismo machista.

A ello ha añadido el problema de "la ola machista que atraviesa el mundo y que en España está representada por Vox y PP". Así, ha criticado que Vox "ataca los derechos de las mujeres a pecho descubierto", mientras que otros lo hacen, según ha señalado, "a la chita callando, como el PP en Andalucía, con la falsa moderación del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que desde la Junta está aprobando presupuestos contra los derechos de las mujeres, quitando financiación a las asociaciones de mujeres y recortando en la lucha contra la violencia de género".

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Mujeres Huelma-Solera, Marisa Fernández, ha explicado que éste es "un colectivo feminista que engloba a más de 250 mujeres de la localidad", que llevan desde 1987 "dinamizando el tejido social por la igualdad y contra la violencia de machista". Por ello, hacen actividades "de toda índole, dándole voz y voto a las mujeres".

El secretario general del PSOE de Huelma, Pedro García, ha agradecido al PSOE de Jaén que este reconocimiento haya recaído en un colectivo del municipio y se ha mostrado "orgulloso" del trabajo que diariamente despliega la Asamblea de Mujeres de Huelma-Solera. Asimismo, ha puesto en valor la importancia de actos de este tipo para "conmemorar, celebrar y reivindicar los valores feministas frente al machismo".