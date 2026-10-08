PSOE-A evoca a Ana Orantes tras la muerte de Maricarmen y urge a Moreno a complementar medidas de vivienda del Gobierno

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, atiende a los medios. - PSOE-A

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha evocado este jueves la figura de la granadina Ana Orantes --asesinada en 1997 por su exmarido tras denunciar en televisión los años de maltrato que había sufrido--, al hilo de la muerte de Mari Carmen Abascal, la anciana que ha fallecido tras ser desahuciada del piso en el que vivía en Madrid, un caso tras el que, además, el representante socialista ha apremiado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a adoptar medidas que "complementen" las que en materia de vivienda está impulsando el Gobierno de Pedro Sánchez.

Mario Jiménez se ha pronunciado sobre estas cuestiones en una atención a medios en el Parlamento andaluz que ha comenzado trasladando un mensaje de "condolencia y pesar" por el fallecimiento de Mari Carmen, de quien ha señalado que el "sufrimiento" que, "por desgracia, ha tenido" que padecer esta anciana "en los últimos días de su vida, no va a ser en balde".

En ese punto, ha evocado la figura de Ana Orantes, que "se convirtió también en un revulsivo, en una agitación de la conciencia del conjunto de la ciudadanía, de manera desafortunada y desgraciada", y ha señalado que, "ahora, la responsabilidad de todos" pasa por que "esas circunstancias desgraciadas a las que se enfrenta o las que se ha tenido que enfrentar Mari Carmen y en su día se enfrentó a Ana Orantes hasta costarle la vida a manos de un asesino, no sea en balde, y tenga la capacidad de agitar la conciencia del conjunto de la ciudadanía, y se promuevan los cambios necesarios para que esas situaciones no se repitan nunca más".

Mario Jiménez ha advertido además de que casos como el de Mari Carmen se pueden dar en otros puntos de España, y ha citado en concreto el caso de "una persona también mayor, de 75 años, con una discapacidad cercana al 40%", que se va a ver "expulsada de su vivienda" en la Plaza del Pumarejo de Sevilla porque, "por circunstancias, su hijo dejó de pagar la hipoteca ante las consecuencias económicas que para muchas personas tuvo la epidemia de coronavirus".

Mario Jiménez ha defendido que, "ante este tipo de cosas, no podemos ponernos de perfil, y tenemos que estar del lado correcto", que es "el de las víctimas, el de las personas vulnerables para evitar que esto pase", según ha remarcado.

PARA "CUÁNDO" UN "DECRETO MARI CARMEN" EN ANDALUCÍA

Al respecto, ha valorado que "el Gobierno de España ha dado un paso en la dirección adecuada" con los dos decretos leyes aprobados esta semana en el Consejo de Ministros, y al hilo se ha preguntado "cuándo va a llegar el decreto-ley Mari Carmen en Andalucía", y "cuándo" va a "entender" el Gobierno andaluz de Juanma Moreno que "tiene que actuar, que el Estatuto de Autonomía le otorga competencias plenas en materia de vivienda".

Así, ha subrayado que "el Gobierno de España hace la legislación básica, pero el desarrollo de esas materias concretas, el impulso, la promoción de vivienda, la generación de las condiciones que permitan que haya viviendas de calidad y asequibles en régimen de alquiler o de venta para la mayoría social le corresponde a Moreno Bonilla y, a pesar de todo lo que está pasando, no vemos que el Gobierno de Andalucía emita ninguna señal".

Al hilo, ha advertido de que Andalucía es "una de las zonas con más dificultades para acceder a la vivienda" y "uno de los territorios de España donde la emancipación de la gente joven es más difícil", y ha aseverado que Juanma Moreno "no puede estar cruzado de brazos y dedicarse a hacer lo único que ha hecho hasta ahora su gobierno en materia de vivienda", que es "legislar para los especuladores", según ha criticado Mario Jiménez.

En esa línea, el diputado socialista ha opinado que la Ley de Vivienda del Gobierno del PP-A "no responde a los intereses de los ciudadanos", y desde el PSOE-A quieren que la Junta "legisle para los ciudadanos, para garantizar que los jóvenes accedan a una vivienda, que puedan emanciparse, y para proteger a las personas vulnerables cuando se enfrentan a una situación" como la de la vecina de la Plaza del Pumarejo de Sevilla a la que ha aludido.

"Por eso volvemos a exigirle a Moreno Bonilla que levante el veto que tiene puesto en estos momentos sobre la presidenta del Parlamento de Andalucía" para que en dicha cámara "se celebre un debate general con propuestas de resolución en materia de vivienda" como ha pedido el Grupo Socialista, ha abundado Mario Jiménez.

Ha criticado además que, "para lo único que ha utilizado" el presidente de la Junta "el Estatuto de Autonomía" en lo que respecta a la vivienda ha sido para acudir "al Tribunal Constitucional para impedir que las medidas del Gobierno de España que protegen a los ciudadanos en materia de vivienda, que plantean la apuesta indispensable de las administraciones para promover viviendas, sean eficaces en Andalucía".

Según ha denunciado el representante socialista, Moreno "quiere que Andalucía sea territorio de los fondos buitres, y para eso ha legislado y se ha levantado contra las medidas del Gobierno de España", y frente a ello ha emplazado a la Junta a poner en marcha "medidas que complementen, no que combatan, las que está impulsando el Gobierno de España a través de los reales decretos" aprobados por el Consejo de Ministros.

De igual modo, y ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Mario Jiménez ha aseverado que "hay dos maneras de afrontar la responsabilidad de un Gobierno ante lo que está pasando" en relación al acceso a la vivienda, y "hay que elegir entre aquellos que quieren promover y engordar a los fondos buitres, como el Partido Popular y Vox, y aquellos que queremos promover y engordar el fondo de las pensiones".

Finalmente, el representante del PSOE-A ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía que "dé instrucciones" dentro del PP-A "para que se respete a la figura de Mari Carmen", y ello al hilo de las "declaraciones absolutamente impresentables, inhumanas, indecentes por parte del concejal de Vivienda de Benalmádena" (Málaga), José Luis Bergillos, en las que se ofendía "gravemente" a dicha anciana recientemente fallecida, según ha criticado Mario Jiménez.