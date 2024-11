PSOE exige que el albergue de Jaén pase de 140 a 170 plazas para evitar que siga habiendo temporeros durmiendo al raso

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido al alcalde de Jaén, Agustín González (PP), que abra al 100% el dispositivo de atención a las personas temporeras de la capital al detectar "30 plazas bloqueadas" en el centro mientras hay migrantes durmiendo en calle.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Ángeles Díaz de la Torre, ha señalado que este año el Ayuntamiento de la capital jiennense ha presentado ante el Foro Provincial una oferta de 140 plazas, cuando el albergue, en el anterior mandato (PSOE-CS) tenía una capacidad de 170 plazas.

"Hoy hemos conocido que entidades sociales como Cáritas han alertado de lo que ya venía denunciando el PSOE, que hay personas temporeras durmiendo en la calle y no se entiende que el PP cierre a cal y canto 30 plazas, que permitirían el alojamiento de otros tantos temporeros durante cuatro noches y cinco días", ha dicho Díaz.

Es más, estos días, según el PSOE, "incluso se ha colgado el cartel de 'completo' cuando no es así y han echado a gente a la calle teniendo una estancia libre".

El PSOE ha indicado con esta situación "llueve sobre mojado" ya que durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre el Centro de Atención Municipal de la capital funcionó con 50 plazas cuando ya había gente durmiendo en calle. La respuesta del Ayuntamiento fue derivar durante unos cuantos días a los migrantes a dormir con mantas en un pabellón de La Salobreja.

"Doscientos metros más abajo, en el albergue, hay camas y servicios básicos y dignos que no se han utilizado porque no les ha dado la gana. A día de hoy así siguen, con 30 plazas sin usar", ha dicho la edil socialista.

Asimismo, Díaz ha afirmado que la rigidez no solo es con la limitación de plazas sino también "en la exigencia de documentación para poder alojarse que está motivando situaciones en la calle fuera de toda dignidad". "No puede ser que las entidades sociales estén alertando de un panorama delicado con personas temporeras en calle y el Ayuntamiento de la capital no dé el 100% en esta situación", ha concluido Díaz.