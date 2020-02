El PSOE exige a Imbroda que "descarte por completo" la reorganización de centros en la provincia de Granada

Publicado 10/02/2020 17:22:53 CET

GRANADA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha exigido al consejero de Educación de la Junta, Javier Imbroda, que "descarte por completo" la reorganización de centros educativos en la provincia y ha pedido que "atienda y dé certidumbre" a la comunidad educativa, alejando todo tipo de inseguridades y aclarando cuál es la política que va a seguir la Consejería en cuanto a planificación y organización de los centros educativos".

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, la secretaria de Educación del PSOE de Granada, María Ramírez, ha señalado que, desde su partido, "constatamos definitivamente por los medios de comunicación que el plan oculto que la Consejería de Educación pretendía llevar a cabo a partir del próximo curso era una realidad, el mismo que venimos denunciando desde hace meses y que el propio Imbroda ha negado insistentemente".

Tras criticar que el Gobierno andaluz tenga una hoja de ruta "absolutamente calendarizada y con centros de la provincia ya preseleccionados donde introducir los nuevos cambios", la socialista ha denunciado que el titular de Educación echara la culpa al anterior delegado territorial "por no explicarse bien" y reiterara que "no iba a cambiar nada porque solo se estaba analizando la realidad educativa de la provincia".

"El delegado fue la cabeza de turco y hoy está fuera de sus responsabilidades. Imbroda mentía y sigue en su cargo", ha reprochado Ramírez, que ha censurado que "de nuevo, salga a la luz una prueba más de la mala gestión que la Junta está haciendo en materia educativa".

Así, ha pedido al consejero y a la nueva delegada territorial del ramo, Ana Berrocal, que "de una vez por todas despejen las dudas que el Ejecutivo del PP y Cs ha generado, así como el malestar provocado entre el alumnado y sus familias, las y los docentes y los ayuntamientos de los municipios de la provincia".

"Desde septiembre venimos quejándonos de que las cosas no se estaban haciendo bien en la Consejería de Educación. Desde entonces el caos se ha impuesto en el ámbito de gestión del consejero Imbroda, que en solo un año ha logrado poner a toda la comunidad educativa en su contra", ha apuntado.

Ramírez también ha recordado la manifestación que hace unas semanas llenó las calles de la capital con asistentes llegados de todos los rincones de la provincia y que acabó con la dimisión del anterior delegado.

El PSOE ha denunciado que, al cierre de unidades, a la falta de personal docente y a los recortes en servicios complementarios, se han unido la intención de convertir a 51 centros educativos de la provincia, especialmente aquellos localizados en zonas rurales, en "laboratorios experimentales".

"El objetivo no es otro que reorganizar y concentrar etapas educativas en un solo centro, y obligar al alumnado del entorno del municipio en cuestión a desplazarse todos los días varias decenas de kilómetros para ir al colegio del pueblo de al lado. Algo que no toleramos, porque va en contra de garantizar igualdad de oportunidades con independencia del territorio donde se viva y porque no beneficia en nada a la lucha contra la despoblación", ha concluido.