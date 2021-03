Susana Díaz exige a la Junta que garantice la apertura "real e inmediata" de centros de salud

MOTRIL (GRANADA), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que cumpla y garantice la apertura "real e inmediata" de los centros de salud en la comunidad, así como un mayor esfuerzo para que la vacunación del covid-19 sea "más humana", sobre todo de cara a población vulnerable como las personas mayores de 80 años.

Susana Díaz, que también ha pedido que el comercio y la hostelería reciban ayudas directas de la comunidad autónoma, ha atendido a los medios de comunicación antes de mantener una sesión de trabajo en Motril con responsables de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada.

La líder socialista andaluza ha explicado que el Gobierno de la Junta anunció que reabriría los centros de salud a la asistencia sanitaria presencial el pasado lunes 2 de marzo, "y no ha sido así", por lo que ha reclamado al presidente "que ponga los medios necesarios para que todos los andaluces y andaluzas puedan ir a su médico".

Ha reivindicado a Moreno "sensibilidad" y "un poco de humanidad con nuestros mayores", advirtiendo de que personas de 80 años y más "no pueden hacer colas a la intemperie o viajar kilómetros entre municipios" para vacunarse del coronavirus, y ha señalado que "la vacuna es esperanza no puede ser un instrumento de crispación", dejando claro que "no pueden seguir repitiéndose las imágenes de los últimos días" de aglomeración de ancianos esperando para recibir su dosis.

Díaz ha explicado que alcaldes de zonas rurales "plantean que la situación de vacunación de muchos mayores es inhumana" porque se tienen que trasladar a otras localidades por falta de recursos sanitarios, ha lamentado que desde la Junta se anuncie la adecuación de grandes campos de fútbol cuando lo que se está reclamando es que se vacune en los centros de salud, en sus barrios y en su ámbito, y ha recordado que sindicatos sanitarios están denunciando que "se tenía que haber formado a más gente para llegar a los pueblos con las vacunas".

La responsable regional socialista ha considerado que el Ejecutivo de PP y Cs tendrían que haberse centrado en planificar bien la vacunación "y nos habríamos ahorrado muchas imágenes que hemos visto estos días" de falta de sensibilidad y de seguridad entre población vulnerable, en vez de "pelearse con el Gobierno de España por el número de vacunas, cuando hemos sido la comunidad que más ha recibido" con 50.000 dosis más que la siguiente autonomía.

Díaz ha demandado a Moreno "rigor" y que "además de decirnos los perímetros, la hora de cierre de los locales" y posible relajación de las restricciones, aclare "el esfuerzo que va a hacer la Junta de Andalucía" para atajar de verdad la pandemia "con refuerzos sanitarios" y preparar a la comunidad para superar la crisis económica, laboral y social del covid-19.

En este sentido, ha confiado en que desde el Gobierno andaluz "no pongamos en riesgo vidas de manera innecesaria" mediante el levantamiento de restricciones de cara al turismo, y ha reclamado a Moreno "apoyo real" a los negocios afectados por la paralización de la actividad debido al covid-19 con ayudas directas al sector de la hostelería y al comercio por parte de la Junta.

Además, ha defendido que estos sectores "no necesitan más préstamos y las ayudas tienen que ser de verdad", después de que el Ejecutivo autonómico sólo les haya apoyado hasta el momento "con 1.000 euros" por negocios. "Si el Gobierno de PP y Cs ha sacado pecho de superávit en la Junta, ese dinero tiene que ir a quienes están manteniendo la actividad económica", ha remarcado.

Asimismo, ha vuelto a ofrecer a Moreno la colaboración del PSOE de Andalucía en la lucha contra la crisis sanitaria, económica y social y la reconstrucción de la comunidad tras la pandemia, incidiendo en que los socialistas "somos un partido útil" e instando a trabajar porque "no podemos bajar los brazos", y menos ante los datos del desempleo de enero pasado, que sitúan a nuestra tierra por encima del millón de parados.