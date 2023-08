El PSOE exige a la Junta que "ponga medios necesarios" para aplicar el nuevo decreto de la Ley de Dependencia

CÓRDOBA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba, Esteban Morales, ha exigido este jueves a la Junta de Andalucía que "ponga los medios necesarios" para aplicar el nuevo decreto de la Ley de Dependencia tras la revisión a la alza que aprobó el Gobierno de España el día 19 de julio, medida que favorecerá a 750.000 personas.

En una rueda de prensa, el socialista ha señalado que "esta revisión al alza de todas las prestaciones contenidas en la Ley de Dependencia supone un esfuerzo importante para dar un impulso a esta ley y para mejorar la aplicación de la misma", a lo que ha añadido que "no hay que olvidar que, en el año 2012, el Gobierno del PP recortó enormemente la intensidad de esta norma, siendo secretario de Estado de Servicios Sociales el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno".

Así, Morales ha valorado "la flexibilización de los requisitos para ser cuidador no profesional, permitiéndose incluso la posibilidad de no ser familiar, si así lo solicita la persona en situación de dependencia; la ampliación los grados de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto para ser cuidador, y el establecimiento de cuantías mínimas a percibir como persona cuidadora que hasta ahora no estaban contempladas en la normativa estatal".

Además, ha señalado que "a partir de ahora, se propone establecer las siguientes cuantías mínimas de cien euros para grado I, 150 euros para grado II y 200 euros para grado III".

El secretario de Política Institucional del PSOE cordobés también ha destacado "la recuperación de la intensidad horaria para la ayuda a domicilio, ya que para el grado I, se pasará del máximo de 20 horas a entre 20 y 37 horas; en grado II, hasta ahora podían recibir entre 21 y 45 horas y ahora podrán tener entre 38 y 64 horas, y en el grado III, antes podían acceder a entre 46 y 70 horas y ahora, a entre 65 y 94".

Al respecto, ha recordado que "en Andalucía el número de horas de ayuda a domicilio en Grado I no superaba las diez horas desde hace mucho tiempo".

Ante estas "mejoras", Morales ha pedido a la Junta que "se prepare y agilice las resoluciones de dependencia en lista de espera", y que "se otorguen de acuerdo a este nuevo real decreto", dado que "hay más de 80.000 personas que seguían a finales de junio en la lista de espera, 44.069 pendientes de valorar y 37.456 ya valoradas, pero sin prestación de dependencia en Andalucía", ha advertido.

SITUACIÓN "PREOCUPANTE"

Morales ha subrayado que "aunque Andalucía recibe ahora más de 89 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia de un total de 300 millones que lleva ya recibidos para reducir las listas de espera, la situación es preocupante por la desesperación de estas personas para ser atendidos, con una media de 620 días de espera".

Asimismo, ha animado a la Diputación y a los ayuntamientos a que "insten las actualizaciones necesarias para que ningún cordobés en situación de dependencia pierda la nueva propuesta de horas de ayuda a domicilio y, por tanto, que lancen una campaña para que las personas en situación de dependencia soliciten la revisión de su derecho".?