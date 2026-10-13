El PSOE de Granada activa su Comité Electoral para el 29N coordinado por José Antonio Carranza

El PSOE de Granada ha activado su Comité Electoral para las elecciones generales del próximo 29N, coordinado por el secretario provincial de Organización, José Antonio Carranza. - PSOE GRANADA

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha activado su Comité Electoral para las elecciones generales del próximo 29N, coordinado por el secretario provincial de Organización, José Antonio Carranza, que se encargará de organizar y coordinar el trabajo en la provincia con el objetivo de que el PSOE logre la victoria y contribuir "a que Pedro Sánchez continúe al frente de un Gobierno progresista que trabaje por la gente de a pie".

"Vamos a recorrer el territorio sin descanso para ser la primera formación política gracias a la fuerza del voto de las y los granadinos", ha dicho Carranza. Tras apuntar que estos comicios "permitirán contrastar dos modelos de país", ha defendido la necesidad de "seguir avanzando en derechos, igualdad de oportunidades y fortalecimiento de los servicios públicos".

"Desde el PSOE afrontaremos la campaña desde el contacto directo con la ciudadanía y el trabajo coordinado con las agrupaciones locales para que la voz de Granada siga presente en el debate sobre el futuro de España", ha señalado.

Asimismo, ha afirmado que los socialistas granadinos trabajan "con unidad, responsabilidad y vocación de servicio público para explicar el proyecto progresista y defender una provincia que continúe dando pasos adelante en derechos, oportunidades y cohesión social y territorial".

Por último, Carranza ha subrayado la importancia que tienen las políticas progresistas para "mejorar y hacer más fácil el día a día a la gente protegiendo a la mayoría social, garantizando derechos y afrontando desafíos como el de la vivienda para que, en este caso, acceder a ella deje de ser un problema y que las y los jóvenes puedan emanciparse y que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida".

En el Comité Electoral del PSOE de Granada los responsables de Estrategia y Discurso son Nazario Montes y José Antonio Montilla mientras que Cándida Martínez, Alejandro Zubelda y Ana Polo están al frente del Programa Electoral.

Además de casi una veintena de mujeres y hombres de la Organización en la provincia, en el equipo figuran también María José Sánchez como adjunta a la Coordinación General y Olga Manzano como portavoz.