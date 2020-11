El PSOE de Granada acusa a la Junta de "abandonar" a institutos de Albolote y Huéscar ante la crisis sanitaria

GRANADA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de "abandonar" a la comunidad educativa del instituto Aricel de Albolote, en el área metropolitana, y ha cuestionado su actuación en el instituto La Sagra de Huéscar, en el norte de la provincia, por "no velar por la seguridad y la salud de sus integrantes frente a la proliferación de contagios por Covid-19".

En una nota de prensa tras una comparecencia informativa, la parlamentaria andaluza socialista Teresa Jiménez ha indicado que esto es un ejemplo de la actuación "irresponsable" del Ejecutivo andaluz que también se refleja en unas cuentas para 2021, "claramente insuficientes" en el ámbito de la educación.

Teresa Jiménez ha lamentado la gestión de la Junta en materia educativa y, especialmente, en aquellos aspectos que tienen que ver con el control de la pandemia en los centros de la provincia. En ese contexto, ha anunciado que el Grupo Socialista ha registrado tres iniciativas en el Parlamento andaluz a colación de las denuncias que han realizado el personal docente de estos centros.

Ha reclamado al Gobierno de Juanma Moreno que explique qué medidas va a adoptar para "garantizar la seguridad y la salud del profesorado y el alumnado" del instituto Aricel y "de qué manera y en qué plazos piensa resolver los problemas espaciales, materiales y de personal que permitan impartir una educación de calidad y en condiciones dignas".

Son unos datos que, según Jiménez, urgen, después de que, "en los últimos ocho meses, según ha denunciado la comunidad educativa, no se haya aportado ni el espacio ni el material ni el personal necesario para que se pueda desarrollar su actividad docente con un menor riesgo y ciertas garantías de éxito".

En el caso del instituto La Sagra de Huéscar, las preguntas se dirigen a conocer las razones que han llevado a la Delegación de Educación de la Junta en Granada a "decidir, en contra de lo que solicita la comunidad educativa, que este centro permanezca abierto, así como que, si consideran que esta decisión garantiza la seguridad y la salud de profesorado y alumnado y de todo el municipio oscense en su conjunto".

"Estos dos institutos son un claro ejemplo de la actuación irresponsable de la Junta, que lejos de estar al lado de las comunidades educativas, las han dejado solas ante esta pandemia", ha subrayado la parlamentaria para añadir que esta manera de actuar "no es de extrañar, ante el caos organizativo que supuso el comienzo del curso escolar y ahora unos Presupuestos de la Junta para 2021 claramente insuficientes, que lejos de corregir esta situación, la empeoran".

Las cuentas andaluzas "no vienen a paliar los problemas de la comunidad educativa en estos tiempos de pandemia ya que no son suficientes para bajar la ratio en las aulas de la provincia, adaptar infraestructuras, luchar contra la brecha digital y proteger, en definitiva, a la comunidad educativa", ha indicado Teresa Jiménez, que ha reprochado al Gobierno andaluz que, en el capítulo de inversiones provincial, "no aparezca ni un solo céntimo para llevar a cabo actuaciones en los centros educativos de nuestra tierra".

Así, Jiménez ha criticado que las cuentas "no estén provincializadas y el compromiso de los 1,17 millones de euros que los responsables de la Junta en Granada han anunciado para inversiones no se explicite en los presupuestos".

Es una "cantidad ridícula que no responde a las necesidades de la provincia, que echan en el olvido a la educación pública en beneficio de la privada y concertada", y "que no incrementan lo suficientemente la partida para sustituciones de personal, ante las numerosas bajas que hay en los centros".

Además, "que no garantizan que el personal Covid, contratado hasta diciembre, vaya a seguir cuando llegue el nuevo año; que no aumentan la partida para los comedores escolares, mientras muchos alumnos y alumnas de nuestra provincia siguen sin disfrutar de este servicio; que no ayudan a las empresas de transporte que están pidiendo que se prorroguen los contratos hasta final de curso; y que tampoco ayudan a las empresas de actividades extraescolares que se están viendo abocadas al cierre y al despido de su personal", ha asegurado.

Por todo ello, Jiménez ha calificado de "lamentable" la situación que viven los centros educativos de la provincia, siendo esta "una realidad que no solo denuncia el PSOE, sino también las comunidades educativas" y que "refleja la falta de apoyo y compromiso del Gobierno de Moreno con la educación pública en Granada".