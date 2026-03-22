El PSOE de Granada afea la "falta de rumbo" en políticas de empleo y el aumento del paro femenino en la capital

La concejala del PSOE Ana Muñoz en sala de prensa. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz, ha alertado sobre la "grave situación" del desempleo en la capital, una asignatura pendiente que advierte tiene una "clara dimensión de género, donde las mujeres representan el 57,3 por ciento del total de personas en paro en la ciudad, superando las 10.000 desempleadas frente a unos 7.600 hombres".

Según ha emitido la formación en una nota, para Muñoz, estas cifras "son verdaderamente alarmantes en una ciudad que roza las 20.000 personas sin trabajo, lo que debería ser motivo más que suficiente para apostar de forma inmediata por una política de empleo ambiciosa, eficaz y con verdadera perspectiva de género por parte del gobierno de la alcaldesa Carazo".

En esta línea, la edil socialista ha afeado que el equipo de gobierno local ha acumulado decisiones que han "agravado profundamente" el problema. Al respecto, Muñoz ha precisado la renuncia a 1,47 millones de euros del programa 'Andalucía Activa', fondos que habrían permitido contratar a decenas de personas desempleadas mayores de 45 años.

A esta circunstancia, la formación ha indicado que se suma la reciente pérdida de otros 1,2 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo Plus, "una consecuencia directa de haber presentado un proyecto deficiente que fue incapaz de alcanzar la puntuación mínima exigida", ha lamentado la edil.

Para Muñoz, el problema no reside en errores administrativos puntuales, sino en "una falta de ambición continuada a la hora de participar en programas que mejoran la empleabilidad", al tiempo que ha apostillado que Granada "está dejando pasar oportunidades clave de financiación que sí están aprovechando otras ciudades, lo que repercute directamente en la ausencia de planes orientados a reducir el paro femenino".

En esta línea, ha criticado que no existan estrategias municipales para la inserción laboral de las granadinas en sectores más estables ni para combatir la precariedad que sufren, "una falta de compromiso que se evidencia incluso a nivel interno, dado que el propio Ayuntamiento carece de un plan de igualdad como empleador".

Para concluir, la concejala del PSOE ha puesto de manifiesto el "enorme contraste existente" entre el estancamiento local y la positiva evolución del contexto nacional y ha señalado que mientras España registra "avances significativos" en materia de estabilidad y crecimiento laboral gracias a las políticas impulsadas por el Gobierno central.

"Granada es incapaz de trasladar esa inercia a su realidad, ya que pese a disponer de más recursos que nunca mediante transferencias estatales, la incapacidad de gestión municipal se refleja en los datos", ha concretado.

Así, Muñoz ha finalizado exigiendo un "cambio de rumbo urgente", puesto que "Granada no puede permitirse un gobierno sin ambición política mientras el desempleo local sigue teniendo, mayoritariamente, rostro de mujer".