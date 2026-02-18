El PSOE de Granada condena el "abandono total" de Albayda y exige que el Parque de la Cooperación sea un "pulmón verde"

Visita del PSOE al Parque de la Cooperación - PSOE

GRANADA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en Granada ha condenado este miércoles el "abandono total" que ha dicho que sufre el barrio de Albayda y ha exigido a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, que el Parque de la Cooperación sea un "pulmón verde" similar al Tico Medina, en el entorno del Zaidín.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha realizado una visita de barrio a la zona de Albayda, donde ha mantenido un encuentro con los vecinos en el Parque de la Cooperación, según ha informado esta formación en una nota de prensa.

La dirigente socialista ha denunciado públicamente en esta visita el deterioro de una infraestructura que "costó mucho trabajo poner en pie" y ha comprobado el estado "deplorable" de la vegetación, alertando de que "la falta de desbroce y cuidado hará que, con la inminente subida de las temperaturas", el parque se convierta en una zona "totalmente intransitable por la altura de la hierba".

En este contexto, la portavoz socialista ha trasladado la reivindicación histórica de los vecinos de Albayda, que reclaman que este espacio cuente con "praderas verdes para poder disfrutar con seguridad", tal y como ocurre en otros puntos de la ciudad.

"Los vecinos quieren que el Parque de la Cooperación siga el ejemplo" del Tico Medina y de Eudoxia Píriz, "remozado en el mandato socialista, pero, sin embargo, se encuentran con la desidia de la señora Carazo y del PP, que a pesar de contar con unas cuentas saneadas no invierte nada en los barrios", ha aseverado Ruz.

Además de la situación del parque, Ruz ha puesto el foco en la gestión del arbolado urbano. La portavoz ha denunciado la existencia de cientos de alcorques "vacíos" en el barrio de Albayda, una problemática que se extiende a toda la capital. "Hay alrededor de 800 alcorques vacíos en toda Granada. Prácticamente no se ha repoblado ninguno, a pesar de que en el anterior mandato dejamos un plan específico para ello", ha explicado.

"Estamos teniendo una ciudad cada vez menos verde, con menos árboles, porque a la señora Carazo parece que no le gustan los árboles ni quiere cuidar los alcorques allí donde hace falta". Finalmente, la portavoz del PSOE ha señalado que tanto el parque del Camino de las Vacas como el propio de la Cooperación son fruto del plan Granada Respira, impulsado por el anterior gobierno socialista.

"Conseguimos más de 3,5 millones de euros de los fondos Next Generation para la realización de estos parques que ahora está ejecutando la señora Carazo, pero la realidad es que lo que ya está hecho de antes se encuentra en un estado de absoluto abandono sin inversión alguna en mantenimiento", ha concluido Ruz.