El PSOE de Granada pide la dimisión del alcalde de Órgiva (PP) por "no paralizar" las obras del Carrizal

ÓRGIVA (GRANADA), 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Órgiva ha pedido la dimisión del alcalde de este municipio de la Alpujarra de Granada, Raúl Orellana (PP), por "no paralizar" unas obras que se están llevando a cabo "sin permiso", en el barranco del Carrizal, espacio protegido por ser Lugar de Memoria.

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Órgiva, María Ángeles Blanco, ha criticado en una nota de prensa la actitud "irresponsable" del regidor, a quien ha pedido que "intervenga de una vez para garantizar la legalidad".

Ha denunciado que Orellana y su equipo de gobierno hayan optado por el "silencio, en lugar de aclarar todo lo relacionado con esta intervención que supone un insulto y un agravio a las más de 4.000 víctimas de la represión franquista que se encuentran en la zona y a sus familiares".

Así, ha lamentado que no haya dado respuesta a las dos peticiones de información registradas por el grupo municipal socialista, en cuya solicitud se incluía conocer la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Órgiva para realizar dicha actuación, copia del proyecto de actuación en el citado lugar y copia de la autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con competencias en memoria.

"No solo han hecho caso omiso a esa petición, si no que no han hecho nada para paralizar los trabajos en una zona tan sensible como es el barranco del Carrizal", ha expuesto Blanco quien ha añadido que, "con esta manera de proceder, la derecha demuestra una vez más que no le importa nada la memoria de quienes lucharon por los valores democráticos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista".

Por ello, la edil socialista ha remarcado que con este episodio queda demostrada la "desconsideración" que el alcalde ha proferido a todas las víctimas y sus familias con una obra que, "según hemos podido conocer tras la intervención de la Guardia Civil, no cuenta con las autorizaciones perceptivas, lo que le incapacita para representar a todas y todos los orgiveños".

La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó la pasada semana un escrito con fotografías sobre estos trabajos ante la Subdelegación del Gobierno en la provincia, instando a "la paralización cautelar de las obras que se ejecutan mientras no se tramite y se exhiba las autorizaciones preceptivas". El Ejecutivo central está en contacto con la Junta para que se respete la normativa de memoria histórica vigente.

El escrito, que firma el presidente de la asociación, Rafael Gil Bracero, detalla que "en dicho paraje se ubican hasta seis fosas descritas en la actualización Mapa de Fosas de Andalucía, en su última actualización de 2018 que se consideran parajes de especial protección".