El secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pedro Fernández, durante un reparto. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pedro Fernández, ha pedido este domingo a la mayoría social y progresista de la provincia "máxima movilización" y el voto al Partido Socialista para "defender el Estado del Bienestar" y que el Gobierno de España "siga junto a la gente garantizándole los servicios públicos que garantizan su presente y su futuro frente a los recortes de las derechas".

En un reparto informativo, Fernández ha reivindicado la "buena" política, esa que "busca soluciones, fomenta el entendimiento y se compromete a garantizar y reforzar servicios públicos de calidad y esenciales para el día a día de la ciudadanía", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Tras apuntar que también trata de prestar "una correcta atención" a los municipios por parte de la Administración y de ofrecer "más oportunidades" a las familias y a la juventud granadina, "como ha ocurrido en estos ocho años", ha afirmado que la política "tiene que servir para transformar la vida de las y los granadinos y no convertirse en una competición por ver quién confronta y lanza más insultos, como hacen el PP y Vox".

Así, ha subrayado que el Estado del Bienestar es "el patrimonio común de la gente y una garantía de igualdad". "El lugar donde uno nazca, el apellido que tenga o el dinero que posea en el banco no pueden determinar la atención sanitaria que reciba, la educación a la que accede o las oportunidades para su futuro", ha apuntado.

Fernández ha insistido en la importancia de concentrar el voto en el PSOE para "evitar que la derecha imponga las políticas de austeridad que dejaron fuera de la sanidad pública a miles de personas, aumentaron las ratios en las aulas, endurecieron los criterios para acceder a una beca y retiraron la cotización a quienes cuidaban a un familiar dependiente".

"Un panorama que hemos tratado de revertir en estos años con la transferencia de 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que el último Gobierno del PP", ha apuntado Fernández para lamentar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "en lugar de reforzar lo público haya desviado esos recursos al negocio privado", por lo que el 29N "el voto al PSOE impedirá que las derechas exporten a España esta receta de tijeretazos".

"Queremos seguir blindando el Estado del Bienestar para garantizar que cada euro público se traduzca en mejores servicios para toda la ciudadanía", ha dicho.

Así, el PSOE se compromete a reforzar la financiación y el seguimiento de los programas estatales de sanidad y salud mental, a ampliar la cobertura bucodental pública para el acceso de la infancia y las personas con discapacidad o a consolidar el Plan VEO --gafas o lentillas de menores de hasta 16 años-- y ampliar su cobertura a otros tramos de edad.

A nivel educativo, plantea ampliar el alcance de las becas, facilitar ayudas para residencia y movilidad al alumnado, reforzar una FP de calidad --conectada con las necesidades productivas y laborales de cada territorio-- o reforzar la orientación educativa y la atención a la diversidad fortaleciendo los equipos de apoyo.

Fernández ha priorizado los cuidados y la protección social a fin de mantener y fortalecer la aportación estatal a la dependencia, impulsar los cuidados profesionales de proximidad y reducir los tiempos de acceso a las prestaciones. A ello se suma la actualización de las pensiones, la mejora del acceso presencial a la Seguridad Social, así como una prestación estatal por crianza para hogares con menores de edad.

Asimismo, ha incidido en la "necesidad de garantizar la igualdad territorial en una provincia con numerosos municipios rurales" y ha planteado reforzar las oficinas y plantillas de la Administración General del Estado, simplificar los trámites y asegurar que la falta de conectividad "no deje a nadie sin atención".

"La digitalización tiene que facilitar la vida de las personas, no convertirse en una barrera para quienes necesitan hacer una gestión o acceder a una prestación. La atención presencial debe seguir estando garantizada", ha señalado.

En seguridad, el PSOE contempla el refuerzo de los medios policiales, la cooperación frente al narcotráfico y la prevención social y el desarrollo del proyecto de la nueva comisaría de Policía Nacional del distrito Sur de Granada.

Por todo ello, Fernández ha llamado a la "movilización masiva" el 29N y ha afirmado que el próximo mandato será "clave" para consolidar los derechos conquistados y ampliar oportunidades.

"Es vital llenar las urnas de votos socialistas. Está en juego continuar construyendo un país que proteja y acompañe a las personas en todas las etapas de su vida sin dejar atrás a ningún municipio, o si permitimos que crezcan las desigualdades", ha finalizado.