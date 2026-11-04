PSOE y Hacemos Córdoba evaluarán con la Fiscalía la "inacción" del gobierno local del PP en la exhumación de fosas

Joaquín Dobladez e Irene Ruiz, durante la rueda de prensa. - PSOE

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ediles del PSOE y de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez e Irene Ruiz, respectivamente, han criticado este miércoles los "sucesivos incumplimientos del gobierno municipal del PP en la reanudación de los trabajos de exhumación de las víctimas del franquismo en los cementerios de Nuestra Señora de la Salud y San Rafael, paralizados desde finales de 2025".

Por eso, han anunciado en rueda de prensa que solicitarán "una reunión con la Fiscalía de Memoria Democrática, para evaluar los posibles incumplimientos de la legislación vigente derivados de la inacción de las administraciones gobernadas por el Partido Popular".

Dobladez ha recordado que el protocolo para las exhumaciones se firmó el 11 de diciembre de 2020 entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, "pero los trabajos no comenzaron en el cementerio de La Salud hasta octubre de 2023".

Tras ello, "en los dos años efectivos de intervención, se han podido exhumar únicamente 189 víctimas, de entre los más de 1.000 cuerpos recuperados, mientras que en San Rafael se estima que hay 860 represaliados, 816 de ellos enterrados en fosas comunes. Los resultados demuestran que queda muchísimo por hacer y que no podemos permitir que estos trabajos vuelvan a quedar abandonados", según ha señalado Dobladez.

El edil socialista ha explicado que, ante la finalización del convenio en diciembre de 2025, ambos grupos reclamaron durante todo el año pasado un segundo acuerdo que garantizase la continuidad de las intervenciones. De hecho, el Gobierno de España aprobó su aportación en octubre de 2025, mientras que el alcalde, José María Bellido (PP), "se comprometió en noviembre a dar continuidad a los trabajos. Sin embargo, terminó el año, expiró el convenio, se abandonaron las excavaciones y las fosas volvieron a cubrirse".

Además, Dobladez ha recordado que el gobierno municipal del PP "anunció en julio, tras una moción socialista, la licitación urgente de un contrato de apenas cuatro meses con los fondos transferidos por el Estado, así como la firma de un nuevo convenio en el que la Diputación tenía reservados 200.000 euros", pero el propio gobierno local "reconoció entonces que la Junta de Andalucía se retiraba del proyecto tras la entrada de Vox en el Gobierno autonómico".

"A día de hoy --ha lamentado Dobladez--, las tres administraciones gobernadas por el Partido Popular no han puesto ni un solo euro ni han renovado el convenio". Además, "la semana pasada se aprobó un decreto para iniciar el procedimiento de reanudación de los trabajos, un año después de su paralización y con el riesgo de tener que reintegrar parte de los fondos del primer convenio".

Para Dobladez, las exhumaciones constituyen "un proyecto amparado por la Ley de Memoria Democrática y sustentado en los principios de verdad, justicia y reparación proclamados por Naciones Unidas". Por ello, ha defendido que los trabajos deben culminarse "con dignidad", y ha reclamado también la creación de un memorial donde depositar dignamente los restos de las personas represaliadas, de manera que sus familiares puedan visitarlos.

Por su parte, la edil de Hacemos Córdoba Irene Ruiz ha subrayado que "el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática no es una cuestión de voluntad política, sino una obligación legal y democrática de todas las administraciones. Tenemos que soportar en muchos plenos que el alcalde presuma de que el PP ha hecho más por la memoria democrática que la izquierda, pero lleva un año con un convenio retenido, sabiendo que estamos hablando de un asunto de enorme sensibilidad para las familias".

La concejala ha puesto el foco en "la falta de voluntad de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación, ambas gobernadas por el PP, para formalizar un convenio que cuenta con una partida de 200.000 euros consignada en el presupuesto provincial de 2026".

Sin embargo, "a fecha de hoy, 4 de noviembre, todavía no se ha puesto en marcha y, cuando preguntamos en el último Pleno por qué no se había suscrito, la respuesta fue que estaban en conversaciones. ¿Qué conversaciones tienen que mantener dos administraciones gobernadas por el mismo partido, con una partida presupuestaria ya aprobada?", se ha preguntado la concejala de Hacemos Córdoba.

Ante ello, Irene Ruiz ha advertido que "cada día de retraso tiene consecuencias irreparables para las familias de las víctimas, muchas de las cuales están falleciendo sin poder conocer el destino de sus seres queridos. El trabajo de exhumación no consiste sólo en recuperar los cuerpos, sino también en poder identificarlos, y eso es precisamente lo que están impidiendo estos retrasos".

"La verdad, la justicia y la reparación no son una cuestión moral, sino una obligación democrática que nuestra sociedad tiene con las miles de víctimas que siguen en las fosas y con sus familiares", ha insistido Ruiz, quien ha reclamado al PP que deje de prolongar las conversaciones y pase de las palabras a los hechos, pues, "los que presumen tanto de gestión tienen que demostrarlo trabajando y cumpliendo con sus obligaciones".

Ambos grupos municipales han llamado a la ciudadanía cordobesa a participar en la concentración convocada por el movimiento memorialista a las puertas del Ayuntamiento, mañana jueves a las 11,00 horas, para exigir la reanudación de las exhumaciones. "Nos estamos jugando nuestro sentido como sociedad y nuestra democracia cuando no somos capaces de dar una sepultura digna a quienes siguen en las fosas. Tenemos una deuda muy grave y preocupante", ha concluido Ruiz.