PSOE-A inicia el curso electoral "preparado" como "alternativa" y seguro del coste para Moreno de sus "privatizaciones"

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía encara el nuevo curso político, que será electoral en esta comunidad autónoma --donde los próximos comicios tocan en junio de 2026-- "preparado" como única "alternativa" al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno, que "va a pagar en los tribunales y en las urnas el sufrimiento que está causándole a los andaluces con sus políticas de privatización".

Así lo ha aseverado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios con motivo de una reunión de coordinación del Grupo Parlamentario Socialista --del que ella es portavoz-- celebrada en la sede regional del partido en Sevilla.

María Márquez ha comenzado trasladando un "mensaje de fortaleza" por parte del PSOE-A, y subrayando su intención de "ponerle voz al sufrimiento" que, "lamentablemente", han tenido "tantos andaluces durante este verano", así como ha anunciado que la próxima semana, "seguramente" el viernes, 5 de septiembre, el PSOE-A celebrará una reunión de su Interparlamentaria encabezada por su secretaria general y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de quien ha valorado que este martes está sentada en la reunión del Consejo de Ministros "aprobando ayudas" y "defendiendo los intereses de los andaluces" ante los incendios que han afectado a "93 municipios" de la comunidad este verano.

La dirigente socialista ha puesto de relieve que "mientras que el PSOE-A trabaja, le pone voz a los andaluces, está en el tajo diario", enfrente se encuentra con un PP-A y un presidente de la Junta, Juanma Moreno, que a finales de julio se fue de viaje a Japón "con el dinero de todos los andaluces", que "ha estado tres semanas fuera de todo", que "no se ha dignado a visitar Córdoba cuando salió ardiendo la Mezquita, ni ninguno de los municipios afectados en Andalucía por los incendios", ni "ninguna de las urgencias de los centros de salud que han cerrado y que se han visto afectados por el caos sanitario" del "peor verano de la historia en materia sanitaria" de la comunidad autónoma, según ha censurado.

En esa línea, María Márquez ha criticado que Moreno se ha limitado, "rodeado de sus compañeros" de partido, a confrontar "constantemente" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la citada María Jesús Montero, y ha llamado la atención acerca de que aún no sabían los socialistas si este miércoles "va a haber Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía" tras el paréntesis vacacional de agosto.

MORENO, CENTRADO EN "CONFRONTAR" CON EL GOBIERNO

La vicesecretaria general del PSOE-A ha criticado también que, además de "confrontar" con el Gobierno, Juanma Moreno "ahora también nos quiere tener entretenidos a todos con la fecha de las elecciones" andaluzas, y sobre "si hay adelanto" o no en su convocatoria, que el presidente realizará "cuando más le interese a él", según ha sostenido María Márquez, quien ha opinado que el PP-A "ya ha perdido desde hace tiempo la mayoría absoluta" con la que ganó las elecciones andaluzas en 2022, de modo que el presidente 'popular' "está en el tacticismo" y "en sus cálculos electorales para ver cuándo le conviene convocar las elecciones para seguir no haciendo nada".

Frente a "un presidente pose, escaparate y espectador, que no está en los problemas de los andaluces" y que "sólo está en la confrontación con el Gobierno de España", María Márquez ha reivindicado al PSOE-A como "la alternativa que hay en Andalucía, la alternativa seria, responsable", que apuesta por "el cambio tranquilo que merecen los andaluces" desde "una actitud absolutamente propositiva", ha agregado.

En ese punto ha subrayado que "es mentira" que Juanma Moreno se sitúe en una actitud de "propuesta, escucha activa y moderación", y al respecto ha destacado que, en el último periodo de sesiones, el Grupo Socialista registró en el Parlamento andaluz "5.028 iniciativas, y el PP-A sólo votó a favor de 33, del 0,6 por ciento" de las mismas.

Por eso, Márquez ha acusado a Moreno de intentar "engañar a los andaluces diciendo que es un presidente moderado y que se aleja de la extrema derecha". "Nada más lejos de la realidad", y "lo vamos a ver" con cuestiones como la elección pendiente del nuevo titular de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz "nada más que empiece el curso político en septiembre en el Parlamento", ha añadido la representante del PSOE-A.

En esa línea, ha sostenido que Moreno "forma parte de manera protagonista de la estrategia del PP y de la extrema derecha para tensionar a la sociedad", y ha denunciado que por parte del Gobierno andaluz "no hay ninguna propuesta para Andalucía, ningún proyecto para defender los intereses de la mayoría de los andaluces, de los trabajadores" de la comunidad.

Frente a ello, María Márquez ha criticado que, "de tapadillo este verano", el Gobierno andaluz ha decidido "volver a dar dinero a la sanidad privada", y al respecto ha advertido de que Juanma Moreno "va a pagar en los tribunales y en las urnas el sufrimiento que está causándole a los andaluces con sus políticas de privatización y de sufrimiento para la mayoría social de Andalucía".

Además, ha criticado que el Gobierno de la Junta "no ha sido capaz de tramitar las ayudas que tienen que llegar a los jóvenes emprendedores de Andalucía", de modo que ha tenido que "ampliar dos meses el plazo" para ello.

MONTERO COMO LA "MEJOR CANDIDATA" PARA EL PSOE-A

María Márquez ha querido así subrayar que el PSOE-A encara el nuevo curso político "preparado para todo, para lo que venga", y desde "el tajo, en el trabajo diario, poniéndole voz al sufrimiento, a las demandas, también a los sueños y a las ilusiones de los andaluces", siendo "un partido de mayorías", que "representa a la mayoría social de los andaluces".

Además, ha reivindicado a María Jesús Montero como "la mejor candidata" del PSOE-A para las próximas elecciones andaluzas que llegarán en un curso político que su partido afronta "con ilusión, con fuerza, con mucha alegría y con mucho trabajo, que es lo que esperan los andaluces de nosotros", según ha incidido en defender María Márquez.

En esa línea, y a preguntas de los periodistas, ha reivindicado que el proyecto que presenta el PSOE-A es "el que merece y necesita Andalucía en estos momentos", y que este partido "está preparado para cuando lleguen las elecciones", que a los socialistas andaluces "nos va a pillar trabajando, porque es lo que llevamos haciendo durante todo este tiempo", según ha aseverado María Márquez para concluir.