El PSOE-A insiste en pedir información a la Junta sobre los incendios en Los Gallardos y Niebla: "Tenemos derecho"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez atiende a los medios de comunicación. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha reclamado a la Junta de Andalucía información sobre la gestión de los incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y Niebla (Huelva). La Diputación Permanente de la cámara va a debatir este jueves la petición del grupo de convocar un pleno extraordinario para que el Gobierno andaluz "dé explicaciones" sobre el incendio originado en la localidad onubense.

"Queremos que el partido popular no rechace este pleno extraordinario y que se convoque de manera urgente un Pleno en el Parlamento y que por supuesto sea el presidente Moreno quien venga aquí, presidente desaparecido", ha señalado este miércoles en una atención a los medios en el Parlamento.

Sobre el incendio en Los Gallardos, que provocó la muerte de 14 personas, ha asegurado que desde el PSOE-A han solicitado a la Junta las actas del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y ha insistido en la necesidad de crear una comisión de investigación sobre la gestión de las llamas.

"Queremos que, por la vía ordinaria, como derecho que tenemos, acceder a esa información y que el Gobierno de la Junta de Andalucía nos la facilite. No queremos pensar que vayamos a tener que ir a los juzgados, a los tribunales, para acceder a esa información", ha subrayado.

"Vamos a terminar pensando que algo nos están ocultando", ha asegurado Márquez al mismo tiempo que ha lamentado que los vecinos afectados han recibido "cero ayuda" por parte del ejecutivo andaluz. "Los responsables públicos precisamente están para dar soluciones a la gente que tiene problemas tan graves como el que se ha vivido en Almería", ha señalado.

En esta línea, ha asegurado que los vecinos afectados por el incendio de Niebla "necesitan todo el respaldo político". "No entendemos cómo es posible que una persona que tiene que verse afectada por un incendio, que sufre el drama de sufrir un incendio, tiene que montar una plataforma ciudadana para exigirle a la Junta de Andalucía encima que le ayude", ha remarcado.