PSOE-A insta a Moreno a elegir ya en el Presupuesto entre sus votos por sanidad, educación y empleo o "chantaje" de Vox

CÓRDOBA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha advertido este lunes de que sólo está en manos del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "elegir entre el apoyo socialista al nuevo Presupuesto para el 2021 para reforzar la sanidad, la educación y los servicios públicos y las oportunidades de empleo o el chantaje de la ultraderecha de Vox".

En una rueda de prensa telemática, el parlamentario autonómico del PSOE-A por Córdoba Juan Pablo Durán ha exigido a Moreno "que no pierda más el tiempo de Andalucía" y "rompa con la extrema derecha como aliado preferente", reivindicando acciones inmediatas porque "vienen días y semanas más difíciles aún" por la pandemia.

Durán ha insistido en que es Moreno quien "tiene la llave" para sacar adelante las cuentas autonómicas de 2021 con las que la comunidad tiene que afrontar la crisis del coronavirus, "decidiendo entre una extrema derecha que lo pone cada vez más difícil con sus enfados, levantándose de la mesa de negociación, retrasando los presupuestos y metiendo más presión con exigencias como el pin parental", o el PSOE-A que, según ha certificado, "lo ponemos más fácil que nunca y ofrecemos nuestros votos con las únicas líneas rojas de blindar la sanidad y la educación públicas y los servicios sociales, y poner todo el presupuesto de los andaluces al servicio de la salud, la economía y de generar empleo".

Ha recordado que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha ofrecido el respaldo y los votos socialistas para sacar adelante el presupuesto de la comunidad "por responsabilidad y por compromiso" con los andaluces, "que necesitan garantías en su sanidad, educación, servicios sociales y empleo de cara a superar la grave crisis sanitaria, económica, social y laboral causada por la pandemia".

Además, ha lamentado que Moreno "viene demostrando que no está dispuesto a soltar la mano de la extrema derecha que le sentó en el sillón" de San Telmo, aunque ha insistido en que "sólo depende del presidente elegir entre un partido de extrema derecha de tintes xenófobos y machistas repudiado en Europa. o el PSOE, que es un partido de gobierno, comprometido con Andalucía y mayoritario en la Cámara" para avalar con votos las nuevas cuentas autonómicas.

Durán ha reclamado al presidente que "deje la mano de la crispación y la confrontación de Vox y tome la mano del PSOE, y Andalucía podrá tener un presupuesto que garantice los servicios públicos y dé oportunidades y esperanza al conjunto de la ciudadanía".

RECHAZA LOS ACTOS VIOLENTOS

El parlamentario socialista ha insistido en el mensaje de aliento y apoyo a las personas afectadas por el coronavirus y a sus familiares, con un recuerdo especial a los fallecidos y a sus seres queridos, así como al personal sanitario de centros de salud hospitales que están haciendo "un esfuerzo ingente".

Ha destacado que la gran mayoría de andaluces están haciendo "un gran esfuerzo" y cumpliendo las restricciones marcadas por la Junta para intentar controlar la expansión del coronavirus, rechazando así los actos violentos protagonizados por "un puñado de energúmenos" que, según ha subrayado, "no van a empañar el sacrificio" de esa gran mayoría.

Así las cosas, Durán ha lamentado la "semana negra" que acaba de terminar en Andalucía, con 5.243 positivos en 24 horas y 12 fallecidos más que elevan ya la cifra 236 personas muertas en los últimos siete días 28.685 contagiados. Ante este panorama, ha cuestionado "dónde está Moreno" desde que el miércoles pasado dictara las nuevas restricciones.

NO MÁS TARDANZA EN LA TOMA DE DECISIONES

Ha criticado que el Gobierno de PP-A y Cs "llega tarde a la toma de decisiones" para afrontar la pandemia, y ha insistido en reivindicar más personal en los centros de salud y en los hospitales, "que están llegando a una situación límite". El representante regional socialista ha dejado claro que "Moreno es el responsable" y tiene que "salir de donde esté, dar la car y ponerse al frente de las soluciones a esta crisis que se le va de las manos y que, según ha reconocido, les tiene desbordados".

Durán ha asegurado que si desde la Junta no se invierte más en sanidad pública, no se refuerzan los centros de salud, no se contrata a más rastreadores y no se hacen más pruebas PCR para controlar la cadenas de infecciones "de nada habrá servido el esfuerzo" de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que está cumpliendo todas las exigencias marcadas.