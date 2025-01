El PSOE de Jaén acusa a la Junta de "cargarse el asociacionismo juvenil" al otorgar el IAJ cinco ayudas por 14.000 euros

JAÉN 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha acusado a la Junta de Andalucía de "cargarse el asociacionismo juvenil" después de que el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) haya "otorgado únicamente 13.780 euros en ayudas a tan solo cinco asociaciones de la provincia".

Así lo ha indicado este viernes en una nota el parlamentario Víctor Torres, para el que estas "pírricas" subvenciones confirman que la intención del Gobierno autonómico "es minar el movimiento asociativo" en en este sector de la población.

"Estamos hablando de unas cifras que son una auténtica miseria y que demuestran la absoluta falta de compromiso de Moreno Bonilla con los jóvenes y con el movimiento asociativo", ha afirmado.

Torres ha explicado que en la convocatoria del IAJ se establecía que a la provincia de Jaén le podría corresponder hasta una cuantía máxima de 22.093 euros, "cantidad ridícula con la que apenas se puede dinamizar nada".

"La sorpresa es que ni siquiera han sido capaces de cubrir ese presupuesto estimado y se han quedado en apenas 13.000 euros, una verdadera ridiculez", ha criticado el parlamentario.

Ha señalado, además, que "esos 8.000 euros perdidos" han sido redistribuidos por la Junta para repartirlos en otras provincias como Málaga o en otras subvenciones de ámbito regional; de manera que "la Junta vuelve a coger dinero que le correspondía a Jaén y se lo lleva a otros puntos geográficos".

A su juicio, el Ejecutivo andaluz "se está cargando el movimiento asociativo juvenil" y lo está haciendo "como parte de una estrategia que ya puso en marcha en 2019 y que acumula, por tanto, seis años de ejecución".

"Moreno Bonilla destruyó los IAJ tal y como se conocían. Dejaron de ser unos organismos dinámicos y efectivos al servicio de los jóvenes, de los colectivos y de las asociaciones. Y han perdido todo el fuelle y buena parte de los recursos que antes desplegaban. Hoy los IAJ vagan como almas en pena por las provincias", ha alertado.

La consecuencia, según ha añadido, es que el asociacionismo juvenil "pasa por un momento delicado", donde la Junta "apenas apoya a los colectivos juveniles" y donde las convocatorias de subvenciones "no se adaptan a la realidad ni a las necesidades de los jóvenes".

"No hay ningún interés en reactivar y potenciar estas ayudas, porque la Junta no quiere fomentar el asociacionismo juvenil. Ésa es la única realidad: Moreno Bonilla no quiere un movimiento asociativo fuerte de jóvenes", ha concluido Torres.