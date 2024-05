El PSOE de Jaén afirma que la Junta "debería pedir perdón" por la "chapuza" en la A-306

JAÉN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha considerado que la Junta de Andalucía "debería pedir perdón por la chapuza que está ejecutando" en la carretera A-306, a su paso por Torredonjimeno, y que muy pronto "van a poder sufrir en primera persona los conductores de la zona".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota la parlamentaria Mercedes Gámez coincidiendo con la visita que la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha realizado a la planta de Mipelsa en Martos

Le ha reclamado "una doble disculpa" con la provincia de Jaén. La primera, "por haber engañado a los vecinos al prometer durante años la conversión en autovía de la A-306"; y la segunda, no sólo por no haber construido esa autovía, sino por "haberle dado el cambiazo con unas obras de solo 15 kilómetros, que no llegan ni a Porcuna".

"Además, son una verdadera chapuza que muchos conductores están empezando ya a atisbar", ha avisado. Al respecto, ha explicado que la Junta ha colocado una rotonda en mitad del trazado, concretamente en el cruce del denominado Pilar de Moya, una decisión "bastante controvertida" cuyas consecuencias habrá que analizar cuando entre en servicio.

A ello ha unido que se ha "trufado estos 15 kilómetros de múltiples vías de servicio discontinuas e inconexas en ambos sentidos", separadas de las carretera y con trazados a distintos niveles. "El PP no construye la autovía y encima nos va a dejar un scalextric", ha criticado Gámez.

La parlamentaria socialista ha afeado que la Junta no haya acometido las obras de autovía en esta carretera, pese a "tener la mayor cantidad de dinero de la historia en sus presupuestos, con más de 47.000 millones de euros gracias a la flexibilidad del Gobierno de España y de la UE".

"A pesar de esta cantidad de millones, el PP no ha invertido ni una solo euro en autovías en Jaén, mientras sí vemos a Juanma Moreno inaugurar tramos en otras provincias", ha reprochado, no sin añadir que "Juanma Moreno le prometió tres autovías a la provincia de Jaén", pero "no ha construido ni un solo kilómetro".

En el caso de la Torredonjimeno-El Carpio (A-306) y la Jaén-Fuerte del Rey-Andújar (A-311), "el PP ha faltado a su palabra", puesto que "estuvo muchos años exigiendo la conversión en autovía, lo prometió en su programa electoral y después se limitó a anunciar un parcheo de unos pocos kilómetros en ambas vías".

Con respecto a la Autovía del Olivar, ha indicado que la Junta "ha sido incapaz de sacar adelante el proyecto entre Martos y Alcaudete después de más de cinco años de gobierno en Andalucía". Algo que, a su juicio, "demuestra que Juanma Moreno no tiene voluntad de mejorar las comunicaciones en la provincia de Jaén".