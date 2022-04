El PSOE de Jaén critica que la Junta no informa sobre la "presunta inversión de 1.700 millones" y la acusa de "mentir"

JAÉN, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía "no ha respondido" a la petición de información formulada por el Grupo Socialista para conocer "al detalle" la relación de proyectos e inversiones que "habría ejecutado presuntamente en la provincia de Jaén durante esta legislatura por importe de 1.700 millones de euros".

Así lo ha indicado este martes en una nota el parlamentario socialista Felipe López, quien ha denunciado que el Ejecutivo autonómico "ha agotado el plazo legal" en el que está obligado a contestar, por lo que se ha presentado un recurso de amparo ante la Presidencia del Parlamento.

"Se confirma, por tanto, lo que todos sabíamos: el presidente de la Junta de Andalucía mintió en Linares de forma descarada", ha dicho en alusión a las declaraciones de Juanma Moreno tras el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 7 de febrero en esta ciudad.

Ha recordado que el PSOE ya apuntó en su momento que ningún funcionario se iba a atrever a firmar un documento falso donde se certificara una inversión de 1.700 millones de euros, "cifra fantástica que sólo tiene cabida en la imaginación del señor Moreno Bonilla y en el aparato de propaganda" del Gobierno andaluz.

"Con su silencio y su falta de transparencia, la Junta confirma que el presidente mintió y le tomó el pelo a los hombres y mujeres de la provincia de Jaén", ha manifestado.

López ha precisado que su partido registró un escrito en el Parlamento con fecha 9 de febrero de 2022 donde pedía "copia de todas las certificaciones o documentos, y su listado detallado, que acrediten las inversiones mencionadas por el presidente de la Junta".

El Gobierno andaluz no ha contestado a esta petición, por lo que el Grupo Socialista registró este lunes un escrito solicitando amparo a la Presidencia del Parlamento ante este "incumplimiento". En él, se pide que "urja al Consejo de Gobierno la remisión de la información y/o documentación solicitada".

El parlamentario socialista ha recalcado que "era imposible detallar una inversión que nunca ha existido", al tiempo que ha señalado que sólo hay que darse un paseo por la provincia "para comprobar que no hay ni un solo proyecto nuevo de entidad que haya sido puesto en marcha por Moreno Bonilla". En su opinión, es "como un paseante sin huella, que no deja nada a su paso salvo el humo de la propaganda, la manipulación y la falsedad".

"Hay que tener mucho descaro para venir a Jaén y decir que ya han ejecutado 1.700 millones de euros cuando no son capaces de citar ni una sola iniciativa de peso, sencillamente porque no existe", ha apostillado.

Al hilo, ha agregado que no ha cumplido ninguno de los cinco planes especiales que le prometió a Jaén, ha incrementado el paro en 1.500 personas en los últimos tres años, no ha construido ninguna de las tres autovías que anunció, no ha finalizado las circunvalaciones de la capital, no tiene el tranvía en marcha y va a culminar la legislatura sin Ciudad Sanitaria y de la Justicia.

"Eso sí, con recortes a mansalva en los hospitales, los centros de salud, los colegios y ahora la Universidad de Jaén, a la que quieren dinamitar con un recorte de casi ocho millones de euros que pone en riesgo su viabilidad y la puesta en marcha de Medicina", ha concluido.